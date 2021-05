Aung San Suu Kyi n’a pas eu assez de temps avec les avocats: chef de l’équipe juridique

Les dirigeants évincés du Myanmar, Aung San Suu Kyi et le président Win Myint, n’ont pas obtenu l’intégralité de leurs droits avant le procès, selon un avocat les représentant tous les deux. Leur avocat Khin Maung Zaw a déclaré que la police ne lui avait donné que 30 minutes pour discuter des affaires judiciaires avec ses clients en personne. « Le temps n’est pas suffisant, pas assez pour discuter de ces cas », a-t-il déclaré mercredi à « Capital Connection » de CNBC. « Je pense que les droits préalables au procès et les droits de … l’accès à des conseils juridiques pour les accusés – Daw Aung San Suu Kyi et U Win Myint – ne sont pas suffisants et ne leur sont pas totalement accordés », at-il déclaré.

Je ne peux pas dire avec certitude que, jusqu’à présent, ils ont droit à un procès équitable. Khin Maung Zaw L’avocat d’Aung San Suu Kyi

L’armée birmane a organisé un coup d’État le 1er février contre le gouvernement élu de Suu Kyi – lauréat du prix Nobel de la paix et chef de facto du gouvernement civil. Elle-même et le président ont été arrêtés et l’armée a affirmé qu’il y avait eu fraude électorale lors des élections démocratiques de l’année dernière. Win Myint a été accusé d’avoir enfreint la constitution, tandis que Suu Kyi fait face à des accusations allant de la violation d’une loi sur les secrets d’État à la possession illégale de talkies-walkies. Son avocat a déclaré qu’il avait reçu pour instruction de la défendre au motif que posséder ces appareils n’était pas contraire à la loi.

La conseillère d’État du Myanmar, Aung San Suu Kyi, se présente devant la Cour internationale de justice de l’ONU le 11 décembre 2019 au Palais de la Paix de La Haye, le deuxième jour de son audition sur l’affaire du génocide des Rohingyas. Koen Van Weel | AFP | Getty Images