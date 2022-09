Aung San Suu Kyi: l’ex-dirigeante du Myanmar condamnée à la prison et aux travaux forcés

L’ancienne dirigeante déchue du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été reconnue coupable de fraude électorale vendredi et condamnée par un juge à trois ans de prison avec travaux forcés, selon une source proche du dossier.

Le lauréat du prix Nobel et figure de proue de l’opposition du Myanmar à des décennies de régime militaire est détenu depuis un coup d’État au début de l’année dernière et a déjà été condamné à plus de 17 ans de prison. Elle nie toutes les allégations portées contre elle.

Vendredi, elle a été jugée coupable d’avoir commis une fraude lors des élections générales de novembre 2020 que sa Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a remportées avec une majorité législative écrasante, écrasant un parti créé par la puissante armée.

La source, qui a refusé d’être identifiée parce qu’elle n’était pas autorisée à parler aux médias, a déclaré qu’il n’était pas clair en quoi consisteraient les travaux forcés. Le co-accusé Win Myint, le président déchu, a été condamné à la même peine, a indiqué la source.

Un porte-parole du conseil militaire au pouvoir n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La junte a déclaré que Suu Kyi bénéficiait d’une procédure régulière.

L’armée a pris le pouvoir en février 2021 pour empêcher la NLD de Suu Kyi de former un nouveau gouvernement après l’élection qui, selon elle, avait des cas de fraude qui n’avaient pas fait l’objet d’une enquête appropriée.

La NLD a nié la fraude et a déclaré avoir gagné équitablement.

Suu Kyi, qui a eu 77 ans en juin, est jugée depuis plus d’un an pour de multiples accusations, allant de la corruption et de l’incitation à la fuite de secrets officiels, pour lesquelles les peines maximales combinées sont de plus de 190 ans.

Ses procès se sont déroulés à huis clos dans la capitale, Naypyitaw, et les déclarations de la junte sur les procédures ont été limitées. Un bâillon a été imposé aux avocats de Suu Kyi.