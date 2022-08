Aung San Suu Kyi : l’ancienne dirigeante du Myanmar condamnée à 6 ans de prison supplémentaires

Le dernier verdict de la série de procès secrets contre la lauréate du prix Nobel porte sa peine de prison totale à 17 ans et intervient alors que l’envoyé spécial de l’ONU pour le Myanmar s’est rendu dans le pays lundi pour faire face à la “détérioration de la situation (des droits)”.

Suu Kyi, qui a eu 77 ans en juin, avait déjà été reconnue coupable de plusieurs infractions allant de la corruption aux violations des élections.

Lundi, Suu Kyi a été condamnée pour avoir détourné des fonds d’une association caritative pour construire une maison et louer un terrain appartenant au gouvernement, selon l’agence de presse du Myanmar (MNA).

Trois autres anciens responsables gouvernementaux ont également été condamnés à trois ans de prison pour des accusations similaires, ont indiqué les médias officiels.

Suu Kyi est détenue à l’isolement dans une prison de la capitale Naypyitaw et a nié toutes les charges retenues contre elle.

Des groupes de défense des droits internationaux et des dirigeants mondiaux ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation des droits de l’homme au Myanmar et ont rejeté les procès en cours contre Suu Kyi, les qualifiant d'”injustes et injustes”.

“La condamnation et la condamnation injustes d’Aung San Suu Kyi par la junte militaire du Myanmar font partie de son attaque méthodique contre les droits de l’homme dans tout le pays”, a déclaré lundi Elaine Pearson, directrice par intérim pour l’Asie à Human Rights Watch (HRW).

“La volonté de l’armée de faire disparaître de force le dirigeant civil de premier plan du pays révèle la brutalité à laquelle sont confrontés les prisonniers politiques moins connus”, a déclaré Pearson.

Pendant ce temps, l’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Noeleen Heyzer, s’est rendue au Myanmar lundi pour faire face à “la détérioration de la situation et aux préoccupations immédiates”, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

“La visite de l’Envoyée spéciale fait suite à ses consultations approfondies avec des acteurs de tout l’éventail politique, de la société civile ainsi que des communautés touchées par le conflit en cours”, disait le communiqué.