Auli’i Cravalho prend tout son sens dans “Mean Girls”

Cela fait neuf ans que le phénomène Auli’i Cravalho, né à Kohala, a fait irruption sur la scène et est devenu la voix éternelle du succès de Disney en 2016, « Moana ». Aujourd’hui, elle est passée au grand écran, après avoir été choisie pour jouer dans le film réinventé de Tina Fey, “Mean Girls”, dans le rôle de la paria Janis ‘Imi’ike (jouée à l’origine sous le nom de Janis Ian en 2004 par Lizzy Caplan).

Aujourd’hui résidente de Los Angeles, Cravalho, 23 ans, s’est entretenue avec Spectrum News Hawaii alors qu’elle reçoit des critiques élogieuses pour sa performance charismatique lors de la première semaine du film en salles.

Comment ça s’est passé depuis l’âge de 14 ans jusqu’à aujourd’hui, d’être catapulté dans cette industrie ?

J’ai fini par suivre des cours en ligne au cours de mes années junior et senior en passant par BYU. Ma mère n’a jamais été une maman âgée ; c’était ma mère. Elle dirait, répare ton lit ; vous faites la vaisselle ; tu termines tes études. C’était un tourbillon et j’étais un bébé. Heureusement, comme je l’ai mentionné, j’avais ma mère et elle a fait un très bon travail en me protégeant pendant cette période.

Je garde toujours mon cercle très restreint, honnêtement, comme ma meilleure amie – avec qui je suis allée à Kamehameha – je l’ai emmenée en avion à New York, afin que nous puissions vivre ensemble la première de « Mean Girls ». C’est vraiment bien d’avoir vos Day Ones à vos côtés. J’ai connu tourbillon après tourbillon. J’ai l’impression d’être dans un tourbillon en ce moment, de regarder un film d’action en direct, d’aller au cinéma. C’est vraiment différent de “Moana” qui va au cinéma. J’avais toujours l’anonymat ; c’était mon premier film, et c’était aussi de l’animation et du doublage donc je pouvais toujours aller chez Walmart et personne ne me reconnaîtrait vraiment. Maintenant que j’ai également teint mes cheveux en rose, je ne passe plus nécessairement inaperçue.

Le rôle de Janis dans l’original « Mean Girls » est si emblématique et bien connu. Comment l’avez-vous abordé ? Avez-vous été guidé ? Liberté?

Tina Fey (qui a écrit le scénario) ainsi que nos réalisateurs Arturo Perez Jr. et Samantha Jayne nous ont tous beaucoup soutenus en disant : jouez simplement. Je voulais faire de Janice quelqu’un de vraiment fier de qui elle est. Elle a réussi à comprendre que le lycée n’est pas la solution ultime. Tout ça, et la hiérarchie du lycée, est honnêtement assez stupide. Elle a une histoire si profonde et douloureuse avec Regina George que lorsque moi, ou lorsque Janis, chantons cette chanson « I’d Rather Be Me », je regarde droit dans le canon de la caméra et je dis : « Qui pourrions-nous tous faire ? plutôt si nous nous soucions de ce que nous pensons les uns des autres », n’est-ce pas ? J’ai donc essayé de prendre cela à cœur et c’était vraiment amusant de simplement monter le cadran à 10 et de jouer un personnage prêt à allumer le feu.

Comment Janis Ian est-elle devenue Janis ‘Imi’ike ?

Tina en a parlé en disant : « Hé, Janice Ian, elle est à toi maintenant. Que pensez-vous du fait que son nom de famille soit d’origine hawaïenne ? » Je me suis dit : « c’est incroyable ! » Je lui ai apporté toute une liste de noms. Et nous avons choisi ‘Imi’ike, qui signifie « s’efforcer d’acquérir la connaissance, vouloir plus, demander plus ». Et cela avait du sens parce qu’elle veut en tirer davantage. Elle se rend compte que le lycée n’est pas la fin.

Auli’i Cravalho joue Janis ‘Imi’ike et Angourie Rice joue Cady Heron dans Mean Girls de Paramount Pictures. (Photo fournie par Jojo Whilden/Paramount © 2023 Paramount Pictures)

Des anecdotes amusantes du tournage à partager ?

Nous nous sommes appuyés les uns sur les autres, tout comme les acteurs, et cela a fini par ressembler à un camp de théâtre. Parce que nous venions quotidiennement à l’école – nous avons repris une ancienne école catholique – et nous vivions tous très proches les uns des autres, près du plateau de tournage. Alors quand nous ne travaillions pas, nous traînions ensemble… Bebe [Wood] et Avantika [Vandanapu] et moi, nous avons joué au Catan, aux jeux de cartes et au Scrabble chez l’un l’autre ou dans notre chambre d’hôtel. Je me souviens que nous essayions de trouver des choses amusantes et sympas à faire à Red Bank, dans le New Jersey.

Comment représentez-vous votre culture hawaïenne dans votre travail ?

C’est une bénédiction de venir d’Hawaï. C’était fondamental de grandir à Hawaï et d’être d’origine hawaïenne, de pouvoir retracer ma lignée, d’aller à Kamehameha, d’apprendre « olelo Hawaii ». Maintenant, je peux me représenter comme une autochtone hawaïenne, mais aussi comme une jeune femme et une jeune personne de couleur, quelqu’un qui fait partie de la communauté queer. Quand je regarde ces films, comme “Mean Girls”, comme tout le reste, j’ai réalisé que les gens à la maison, avec un peu de chance, peut-être, regardent et s’ajoutent peut-être aux rôles que je joue.

Comment gérez-vous vos envies de produits locaux ?

Ma spécialité va au Marukai ! Marukai a Aloha Shoyu ainsi que Kikkoman Shoyu ! J’ai Laulau de Keoki dans mon congélateur. Je viens de recevoir du poi. Je mange des sardines à l’oignon et à la tomate, et j’ai du saucisson viennois et du spam dans mon placard. Je suis assez couvert.

Recevez-vous des colis de nourriture de chez vous ?

Mon père m’apporte souvent – ​​parce qu’il sait ce qui me manque – du arare et du li hing mui… les marques spécifiques que j’aime. Du côté de la famille de mon père, les Cravalhos, du côté portugais, ils font du riz gandu et des pasteles, et donc ils les envoient comme une grande glacière enveloppée dans du ruban adhésif de temps en temps.

Voir Cravalho dans le film réinventé de Tina Fey “Méchantes filles” en salles maintenant. Elle continue de travailler sur l’écriture et est productrice exécutive pour la version live action de “Moana”, sortie en 2025.

Nuy Cho est le producteur exécutif de Spectrum News Hawaii. Lisez plus de ses histoires ici.