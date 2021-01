Comme un couple séparé vivant toujours ensemble, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont passé 2020 à se disputer et à se demander s’ils pouvaient encore être amis.

Jeudi, le Royaume-Uni déménage enfin. À 23 heures, heure de Londres – minuit à Bruxelles – la Grande-Bretagne quittera économiquement et pratiquement le bloc des 27 nations, 11 mois après son départ politique officiel.

Après plus de quatre ans de drame politique sur le Brexit, la journée elle-même est un peu décevante. Les mesures de verrouillage pour freiner le coronavirus ont réduit les rassemblements de masse pour célébrer ou pleurer le moment, bien que l’énorme cloche de Big Ben du Parlement sonnera l’heure alors qu’il se prépare à sonner la nouvelle année.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson – pour qui jeudi représente la réalisation de sa promesse de «faire le Brexit Done» – a déclaré que cette journée «marquait un nouveau départ dans l’histoire de notre pays et une nouvelle relation avec l’UE, leur plus grand allié».

«Ce moment est enfin arrivé et il est maintenant temps de le saisir», a-t-il déclaré après que le Parlement britannique a approuvé du jour au lendemain un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE, dernier obstacle formel du côté britannique avant le départ.

Cela fait 4 ans et demi que la Grande-Bretagne a voté lors d’un référendum pour quitter le bloc auquel elle a adhéré en 1973. Le Royaume-Uni a quitté les structures politiques de l’UE le 31 janvier de cette année, mais les répercussions réelles de cette décision ne se font pas encore sentir. , puisque la relation économique du Royaume-Uni avec le bloc est restée inchangée pendant une période de transition de 11 mois qui se termine jeudi.

Après cela, la Grande-Bretagne quittera le vaste marché unique et l’union douanière de l’UE – le plus grand changement économique que le pays ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un accord de libre-échange scellé la veille de Noël après des mois de négociations tendues garantira que la Grande-Bretagne et les 27 pays de l’UE pourront continuer à échanger des marchandises sans tarifs ni quotas. Cela devrait aider à protéger les 660 milliards de livres (894 milliards de dollars) d’échanges annuels entre les deux parties et les centaines de milliers d’emplois qui en dépendent.

Mais les entreprises doivent faire face à des tas de nouvelles formalités administratives et de nouvelles dépenses. Les traders ont du mal à digérer les nouvelles règles imposées par un accord de 1200 pages qui a été conclu une semaine seulement avant les changements.

Le port de la Manche de Douvres et la liaison passagers et fret d’Eurotunnel se préparent aux retards, bien que la pandémie et le week-end de vacances signifient qu’il y aura moins de trafic transmanche que d’habitude. La route d’approvisionnement vitale a été harcelée pendant des jours après que la France ait fermé sa frontière aux camionneurs britanniques pendant 48 heures la semaine dernière en réponse à une variante à propagation rapide du virus identifiée en Angleterre.

Pour l’instant, les compagnies de fret retiennent leur souffle. La société de transport britannique Youngs Transportation suspend ses services vers l’UE du lundi au 11 janvier «pour laisser les choses s’arranger».

«Nous pensons que cela donne au pays une semaine environ pour s’habituer à tous ces nouveaux systèmes et que nous pouvons jeter un coup d’œil et, espérons-le, résoudre tout problème avant d’envoyer réellement nos camions», a déclaré le directeur de Youngs Rob Hollyman.

Le secteur des services, qui représente 80% de l’économie britannique, ne sait même pas quelles seront les règles pour les affaires avec l’UE en 2021 – de nombreux détails doivent encore être clarifiés. Des mois et des années de discussions et d’arguments supplémentaires nous attendent alors que la Grande-Bretagne et l’UE s’installent dans leur nouvelle relation en tant qu’amis, voisins et rivaux.

Des centaines de millions de personnes en Grande-Bretagne et dans le bloc sont également confrontées à des changements dans leur vie quotidienne. Après jeudi, les Britanniques et les citoyens européens perdent le droit automatique de vivre et de travailler sur le territoire de l’autre. Désormais, ils devront suivre les règles d’immigration et obtenir des visas de travail. Les touristes n’auront pas besoin de visas pour de courts voyages, mais de nouveaux maux de tête – de l’assurance voyage aux papiers pour animaux de compagnie – persistent pour les Britanniques qui visitent le continent.

Pour certains en Grande-Bretagne, y compris le Premier ministre, c’est un moment de fierté, une reprise de la souveraineté nationale auprès d’une vaste bureaucratie bruxelloise.

Pour d’autres, c’est une période de perte.

Roger Liddle, membre de l’opposition du Parti travailliste à la Chambre des lords, a déclaré que le Brexit avait séparé la Grande-Bretagne du «projet de paix le plus réussi de l’histoire».

«Aujourd’hui, c’est une victoire pour un populisme nationaliste empoisonné sur l’internationalisme libéral fondé sur des règles et c’est une journée très mauvaise, et pour moi très douloureuse», a-t-il déclaré.

Ce sentiment a été repris par le ministre français de l’Europe, Clément Beaune.

«C’est une journée qui sera historique, qui sera triste», a-t-il déclaré au diffuseur LCI.

« Mais nous devons aussi regarder vers l’avenir. Un certain nombre de leçons doivent être tirées du Brexit, à commencer par les mensonges, je pense, qui ont été racontés aux Britanniques. Et nous verrons que ce qui a été promis – une sorte de liberté totale, un manque de restrictions, d’influence – je pense que cela n’arrivera pas.

Le rédacteur de presse associé John Leicester du Pecq, France, a contribué à cette histoire.