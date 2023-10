Aukus pourrait affaiblir la dissuasion chinoise,

Les doutes quant à la volonté de l’Australie d’unir ses forces à celles des États-Unis dans une guerre contre la Chine sont cités par les chercheurs du Congrès comme un obstacle potentiel à l’accord sur les sous-marins nucléaires Aukus.

UN nouveau document de recherche examine le projet américain de vendre à l’Australie entre trois et cinq sous-marins de classe Virginia dans les années 2030, mais suggère que l’idée « pourrait affaiblir la dissuasion d’une potentielle agression chinoise ».

Cette étape de l’accord vise à aider Canberra à combler un « déficit de capacités » avant que les sous-marins à propulsion nucléaire de construction australienne ne commencent à entrer en service dans les années 2040.

Le document, préparé par le Congressional Research Service, vise à fournir aux membres du Congrès américain un résumé neutre des principaux arguments susceptibles d’être avancés par les partisans et les sceptiques du plan.

Il énumère six « arguments potentiels des sceptiques », notamment que la vente pourrait affaiblir la dissuasion « si la Chine trouvait des raisons de croire, à tort ou à raison, que l’Australie pourrait utiliser ses bateaux de la classe Virginia de manière moins efficace que la marine américaine ne les utiliserait ». .

Cet affaiblissement de la dissuasion pourrait également être le cas si Pékin concluait « que l’Australie ne pourrait pas impliquer son armée, y compris ses bateaux de la classe Virginia, dans des crises ou des conflits entre les États-Unis et la Chine que l’Australie considère comme n’engageant pas d’importants intérêts australiens ».

Le rapport cite les commentaires du ministre australien de la Défense, Richard Marles, en mars, selon lesquels l’accord Aukus ne comprenait aucun engagement préalable envers les États-Unis concernant leur implication dans un éventuel conflit futur autour de Taiwan.

Le rapport ajoute : « Les bateaux de la classe Virginia sont moins sûrs d’être utilisés dans un conflit entre les États-Unis et la Chine à propos de Taiwan, ou moins sûrs d’être utilisés dans un tel conflit de la manière que les États-Unis pourraient préférer, s’ils étaient vendus à l’Australie. plutôt que de rester au service de l’US Navy.

Dans un autre argument qui pourrait enhardir les critiques républicains de la vente de sous-marins, le journal souligne « les défis que rencontre la base industrielle américaine de sous-marins pour atteindre le taux de construction souhaité de deux bateaux de classe Virginia par an ».

La capacité des États-Unis à construire des sous-marins de remplacement pour les bateaux de la classe Virginia vendus à l’Australie était « incertaine », selon le journal. rapporté pour la première fois par l’Australian Financial Review.

Le document suggère également que les coûts pour l’Australie d’acquérir, d’exploiter et d’entretenir des sous-marins de la classe Virginia « pourraient réduire, peut-être de manière significative, le financement du budget militaire australien pour d’autres capacités militaires australiennes » – surtout si les chiffres « s’avèrent plus élevés que prévu ». ».

« Si cela devait se produire, il pourrait y avoir un impact négatif net sur les capacités militaires globales de l’Australie pour dissuader une éventuelle agression chinoise. »

Le gouvernement australien a affirmé à plusieurs reprises qu’il conserverait le contrôle souverain des sous-marins, malgré les arguments des anciens premiers ministres Malcolm Turnbull et Paul Keating selon lesquels l’accord pluridécennal dépend du soutien américain et réduit la marge de manœuvre de l’Australie.

But the new paper suggested it might be “more cost-effective to pursue a US-Australian division of labor” under which US submarines would perform both American and Australian missions “while Australia invests in other types of military forces”. It pointed to such arrangements between the US and its Nato allies.

The paper also mentioned concerns about the impact of a potential accident, even though it said the Australian navy was “a fully professional force that would operate and maintain its Virginia-class boats in a manner fully adhering to the US Navy’s strict and exacting safety, quality-control, and accountability standards”.

It said the sale “would unavoidably make another country responsible for preventing an accident” with a US-made submarine and any significant problem “might call into question for third-party observers the safety of all US Navy nuclear-powered ships”.

On the other side of the ledger, the paper said supporters could argue that the Aukus deal “would substantially enhance deterrence of potential Chinese aggression by sending a strong signal to China of the collective determination of the United States and Australia, along with the UK, to counter China’s military modernization effort”.

“The fact that the United States has never before sold a complete SSN [nuclear-powered submarine] vers un autre pays – pas même le Royaume-Uni – soulignerait la profondeur de cette détermination, et donc la force du signal dissuasif qu’il enverrait.

Au lieu d’attendre que l’Australie construise ses propres sous-marins, la vente provisoire de sous-marins de classe Virginia dans les années 2030 « accélérerait considérablement la création d’une force australienne » de sous-marins à propulsion nucléaire.

Cela « donnerait à la Chine beaucoup plus tôt un deuxième centre de décision allié » pour les opérations sous-marines dans la région indo-pacifique, « ce qui renforcerait la dissuasion d’une potentielle agression chinoise en compliquant la planification militaire chinoise ».