Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Yarmouth et Worcester au centre de l’attention jeudi occupé | Nouvelles de la course

L’action s’annonce dense et rapide sur Sky Sports Racing avec une carte compétitive de Yarmouth suivie de huit courses à Worcester jeudi soir.

6.50 Worcester – Le vainqueur de Listed Martello Sky en tête d’affiche Novice Handicap Chase

Talentueuse jument gagnante de Listed Ciel Martello a un deuxième départ pour le Dr Richard Newland du poids le plus élevé dans le Pure Protection.

Le joueur de sept ans concède du poids à tous les niveaux après avoir fait des débuts peu convaincants en chasse à Uttoxeter lors de sa dernière visite et a maintenant quelque chose à prouver.

Les deux Ballybegg et Éclat d’argent n’ont pas convaincu lors des départs précédents sur les clôtures, alors peut-être pourchasser le débutant Le bombardier Liston est celui à surveiller pour Nicky Henderson et Nico de Boinville.

Le joueur de sept ans a gagné à son retour d’une chirurgie éolienne en 2021 et ayant subi une autre intervention chirurgicale récente, la foudre pourrait frapper deux fois.

Chase débutant Mon Bobby Dazzler complète le champ et pourrait être dangereux à négliger sur la base d’une forme utile sur les haies.

Image:

Ballybegg en action gagnante sur les haies à Uttoxeter





7.20 Worcester – Shantou Express rencontre les challengers de Nicholls et Henderson

de Kim Bailey Shantou Express top cinq coureurs dans un renouvellement compétitif de la David Hewston Memorial Handicap Hurdle (7.20)compte tenu d’une augmentation de 6 livres pour sa récente victoire à Stratford.

David Bass conserve la conduite, mais ayant tout fait et dicté un rythme régulier ce jour-là, il pourrait être confronté à une tâche plus difficile ici.

Paul Nicholls et Nicky Henderson sont représentés par Enfer Rouge et Scarpia respectivement, le premier ayant mal couru aux obstacles la dernière fois tandis que le second arbore un lien de langue pour la première fois.

polonais est de retour avec Fergal O’Brien après un passage en plat avec John Gallagher, tandis qu’Alastair Ralph Bref du majordome complète le champ.

Image:

Scarpia (à droite) au galop dans le chantier Seven Barrows de Nicky Henderson





4.10 Yarmouth – Le charme oriental de Haggas a offert une grande chance de gagner à nouveau

Guillaume Haggas’ Charme oriental semble avoir eu une grande chance de retrouver le chemin de la victoire dans le QuinnBet Best Odds Guaranteed Stakes classifiés « confinés » (4.10).

Ayant semblé malchanceuse ici lorsqu’elle a été piégée pour une course sans faute le 8 juin, la pouliche de Kodiac est susceptible d’être un ordre chaud avec un poids supérieur sous Adam Farragher.

Elle affronte six rivaux, dont le débutant handicapé de Robert Eddery Prima Valentinaune jeune fille qui a couru trois fois qui porte une sangle de langue pour la première fois.

Trio de Britanniques à l’étranger à suivre…

Trois prétendants britanniques figurent parmi les huit coureurs de Listed Darley Prix de Thiberville (7.05) à Paris Longchamp.

Guillaume Haggas’ Fissures de lumière a gagné à Wolverhampton lors de ses débuts en février et a bien couru pour terminer troisième dans un concours similaire à Newbury le mois dernier.

Décollage (John et Thady Gosden) et Voila la porte (David Evans) traverse également la Manche pour se rendre dans la capitale française.

Regardez toutes les courses de Worcester et Yarmouth, ainsi que l’action Listed de ParisLongchamp en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 15 juin.