Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Worcester accueille huit courses de sauts plus une carte plate chargée de Brighton | Nouvelles des courses

C’est un lundi chargé sur Sky Sports Racing avec une carte de huit courses de sauts de Worcester et une action de plat l’après-midi à Brighton, le tout en direct à partir de 13h55.

2.40 Worcester – Hang In There de Lavelle en tête du peloton de compétition

La fonctionnalité Tirez avec PJ Nicholls SsangYong Handicap Chase (2.40) arrive tôt sur la carte remplie de Worcester et présente un champ largement ouvert de sept.

Gagnant récent de Stratford Accrochez-vous là porte le poids maximum avec le prétendant utile de 5 livres Joe Anderson à bord pour Emma Lavelle.

Ancien vainqueur de la deuxième année en haies et en clôtures, le jeune de neuf ans est en train de devenir un spécialiste du terrain d’été, mais il pourrait bien passer de là à un objectif d’automne plus important, comme il l’a fait l’année dernière, en prenant les novices « Étoiles montantes ». ‘ Poursuite à Wincanton.

Le principal défi semble venir des talentueux Francky Du Berlais pour Peter et James Bowen, ce dernier remontant en selle pour la première fois depuis s’être cassé le bras en février.

Les deux premiers sont chargés de concéder du poids à Joe Tizzard. Kauto le roi, qui a retrouvé la forme après une opération du vent le 2 septembre et pourrait rester ici avec indulgence. Ce voyage de deux milles et demi semble plus approprié pour Dan Skelton. Couvoir, qui établit ici le lien familier avec le frère Harry. Les coureurs de Skelton ont été minces sur le terrain récemment, mais la paire a obtenu un premier et un deuxième sur seulement trois coureurs au cours de la dernière quinzaine.

Image:

James Bowen revient en selle pour la première fois depuis février





4.25 Worcester – Rock House semble difficile à battre

En parlant de l’équipe Skelton, ils offrent un premier départ en haies au passionnant vainqueur de Huntingdon Maison de roche dans le Amber Beverley-Smith Rideforamber Maiden Hurdle (4,25).

L’ancien buteur point à point a été acheté pour 55 000 £ en avril de l’année dernière et a eu une année complète pour se développer avant de faire ses débuts, avant une bonne seconde sous pénalité à Warwick en mai.

Stablemate Soldat solitaire présente également avoir été un favori décevant à Huntingdon en janvier, tandis que Syd Hosis Caporal Jackjones – qui était derrière Lone Solider à Huntingdon – cherche un triplé après avoir remporté une paire de pare-chocs Newton Abbot en juin.

Lors de l’ouverture, le Faites de votre maison une chasse à handicap limitée pour les novices Happy Haus (2.05)Jedd O’Keefe’s Digue Fringill cherche un trois parfait sur trois sur les clôtures après avoir livré pour les bailleurs de fonds favoris à Hexham et Uttoxeter.

3h40 Brighton – Robusto de Prescott affronte six

Deux enfants de trois ans en forme se rencontrent dans le long métrage à Brighton, le Suivez AtTheRaces sur Twitter Handicap (3.40).

Celui de Sir Mark Prescott Robusto dominant un peloton de huit à Newcastle il y a sept jours et arrive ici sans pénalité, avec Luke Morris réservé pour rouler.

Celui de Harry Eustache Point positif a été lancé dans de jolies jeunes filles en mai et a ensuite cherché à profiter des conditions de terrain mou lors de ses débuts avec handicap à Newbury la dernière fois.

Regardez toutes les courses de Worcester et Brighton en direct sur Sky Sports Racing le lundi 18 septembre.