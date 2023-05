Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Wolverhampton, Hexham et Brighton vivent tous mardi occupé | Nouvelles de la course

Il y a trois réunions nationales à apprécier sur Sky Sports Racing ce mardi, dont quelques grands noms qui s’affrontent à Wolverhampton, tous en direct à partir de 14h10.

4.10 Wolverhampton – Born Ruler de Prescott parmi les 10 en handicap serré

Comme c’est souvent le cas avec les handicaps réservés aux enfants de trois ans à cette période de l’année, il se peut qu’il y ait un ou deux améliorateurs rapides parmi les 10 coureurs pour le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (4.10).

Le peloton comprend deux vainqueurs de la dernière fois, dont Sir Mark Prescott’s Souverain néqui a raté le coup lors de la troisième tentative sur le tout-terrain sur sept stades ici en janvier.

Rafraîchi maintenant par l’entraîneur vainqueur de l’Arc, le poulain Kingman revient après une pause de 113 jours sous Luke Morris.

d’Hugo Palmer Dhariye déçu en deux départs sur six stades à l’âge de deux ans, mais semblait apprécier l’étape du voyage à un mile à Southwell en janvier et arrive après une pause de 119 jours, avec James Doyle réservé.

Poids supérieur Lumière quantique a montré beaucoup de promesses dans chacune de ses trois premières courses pour Ralph Beckett, mais n’a peut-être pas été adaptée aux conditions de sol meuble lors de sa dernière vue à Newmarket.

Le jockey champion William Buick s’est associé à Kevin Ryan pour un beau gagnant au Festival Dante de York la semaine dernière et la paire se combine à nouveau avec Aucune barrière.

3.10 Wolverhampton – Les vainqueurs de la dernière fois Eden Storm et Owl Island se rencontrent

Simon et Ed Crisford ont réservé James Doyle pour le trajet Île aux Hibouxqui enchérira pour faire deux sur deux dans le At The Races App Expert Tips Novice Stakes (3.10).

Le fils de Dark Angel est le premier poulain d’une demi-sœur du vainqueur de la Coupe de juillet Harry Angel et a marqué plus de sept stades lors de ses débuts à Chelmsford il y a 12 jours.

Chez Marco Botti Tempête d’Eden a terminé cinquième de ce qui s’est depuis avéré être un novice de Southwell le mois dernier avant de prendre la tête sur ce parcours et cette distance la prochaine fois.

Richard Hannon donne un premier départ au poulain de Havana Gold Chance de l’île pour Qatar Racing, avec Oisin Murphy se dirigeant vers Dunstall Park pour le trajet.

Image:

James Doyle se rend à Wolverhampton pour chevaucher l’invaincu Owl Island





7.20 Hexham – Onward Route affronte des vétérans élégants en vedette

Il y a trois derniers vainqueurs parmi les neuf en lice pour le Port of Blyth Handicap Hurdle (7.20) à Hexham, mais cela pourrait être Route en avantC’est au tour de mettre la tête en avant.

L’enfant de neuf ans de Rebecca Menzies a pris du retard ici en juin de l’année dernière et n’a été battu qu’à un cou sur la piste plus tôt ce mois-ci.

Vieux favori Voix du Rêve a retrouvé le chemin de la victoire à Ayr le mois dernier avec un creux en carrière de 120 et le demandeur de 7 livres, Dylan Johnston, garde le cap.

La bonne prévision au sol conviendra au top-weight Est-ce qu’ils ont laissé tomber, qui revient à la course de haies sur un voyage plus approprié de deux milles et demi avec des joues réappliquées.

Image:

Voix Du Reve et Dylan Johnston en route vers la victoire à Ayr





4.53 Brighton – Mostawaa espérait rebondir sur le chemin de la victoire

Avant-coureur Mostawa pourrait être adapté par les conditions et la piste de la côte sud a maintenant considérablement chuté en classe au Handicap de l’hôpital pour enfants Royal Alexandra (4,53) pour Heather Main et Gina Mangan.

Il est l’un des trois coureurs sur la carte pour Main – une visite rare à Brighton n’ayant eu que deux coureurs ici au cours des cinq dernières années (tous deux terminant deuxièmes).

Mostawaa affronte sept rivaux, dont Roger Teal Le rêve de Mick et récent gagnant Déjà assez, qui domine les poids.

