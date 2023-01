Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Wolverhampton et Southwell continuent de montrer sur la route alors que Plumpton tombe sur un sol gelé | Nouvelles de la course

Si Plumpton survit à une inspection tôt le matin pour le gel, une carte de sauts de qualité en milieu de semaine est proposée, tandis que Wolverhampton et Southwell organisent une action par tous les temps, le tout en direct sur Sky Sports Racing à partir de 13h25.

3.50 Wolverhampton – Les récents vainqueurs Politics et Momaer s’affrontent

Paire en forme Politique et Momaer en tête un field de sept pour un excellent renouvellement de la Spreadex Sports First Goalscorer Assurance Handicap (3.50).

La politique endossera une pénalité de 5 livres pour avoir gagné à Lingfield il y a sept jours et Daniel Muscutt garde la course.

Momaer est formé par l’en forme Mark Loughnane avec le principal apprenti par tous les temps Billy Loughnane. Momaer n’a eu que trois départs à ce jour et a décollé en compagnie novice à Lingfield plus tôt ce mois-ci.

d’Ivan Furtado Le cloueur a chassé à la maison le type utile Bond Boy de Mick Appleby sur ce parcours et cette distance plus tôt dans le mois, ne se dirigeant que dans le dernier furlong avant de se brancher.

2.10 Wolverhampton – Super Mo fait son premier départ de l’année

Les TalkSPORT Télécharger l’application Maiden Stakes (2.10) semble une bonne opportunité pour le formé par David Simcock Super Mo pour sortir du lot.

Envoyé deux fois à l’âge de deux ans en août de l’année dernière, le fils d’Oncle Mo a été un vaillant quatrième à ses débuts avant de terminer meilleur des autres derrière le vainqueur du groupe 1, Dubai Mile.

d’Hugo Palmer Chronographe cherchera à tirer parti de ses débuts prometteurs sur ce parcours et sur cette distance il y a 15 jours en terminant troisième.

Pendant ce temps, il y a deux débutants sur le terrain alors que James Tate donne un premier départ à Guerrier majestueux et Charlie Johnston envoie Majestueux Jameela.

Wolverhampton accueille mercredi une carte de six courses





6.45 Southwell – Finery en forme s’attaque à la plage de Falesia

Récent gagnant de Southwell Atours en tête d’un champ de sept pour le Il est temps de se tourner vers le handicap des pouliches Talksport (6,45).

L’enfant de six ans de Michael Appleby recule d’un mètre sous Erika Parkinson, l’entraîneur semblant tenir une main forte en tant que compagnon d’écurie Reine de Bourgogne offre de s’appuyer sur une solide série de formes pour Fredrick Larson.

Plage de Falésia représente Jonathan Portman et Kevin Stott et propose de poursuivre sa récente victoire sur le parcours et la distance avec des œillères ajoutées.

