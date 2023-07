Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Windsor, Newton Abbot et Wolverhampton en vedette lundi chargé | Nouvelles de la course

C’est un début de semaine chargé sur Sky Sports Racing avec Windsor, Newton Abbot et Wolverhampton, tous en direct à partir de 14h15.

7.10 Windsor – Coco Bear cherche un quadruple contre Aljari de Clover

Avec seulement deux qualifiés restants avant la finale du mois prochain, il n’est pas surprenant que Handicap de la série Fitzdares Sprint (7.10) a attiré un champ compétitif de 11.

Patrick Chaming’s Coco Ours a commencé une séquence de trois victoires consécutives ici en avril et arrive après une pause de deux mois cherchant à reprendre là où il s’était arrêté la dernière fois à Ascot.

Aljari est plus régulièrement vu opérer sur le All-Weather mais Tom Clover semble prêt à lancer les dés à la recherche de la première victoire sur le gazon, avec Luke Morris réservé.

de David Loughnane Mojomaker a chuté à la marque de handicap de 83, son plus bas en carrière, mais n’a que quatre ans et pourrait être dangereux alors qu’il ne cherche qu’une deuxième victoire sur ce qui est son 20e départ.

Poids supérieur Justcallmepete a remporté quatre victoires consécutives au plus profond de la saison hivernale All-Weather et est revenu d’une pause de 82 jours alors qu’il était troisième d’une série de qualifications ici le mois dernier.

3.25 Newton Abbot – San Giovanni revient pour retrouver le chemin de la victoire

Le Obstacle de handicap d’anniversaire de Fiddy Thornes (3.25) semble assez ouvert avec de bons cas possibles pour cinq des six coureurs.

chez Harry Fry San Giovanni a été vainqueur sur ce parcours et sur cette distance il y a un an, mais a eu du mal en compagnie de handicap lors d’un événement plus fort à Worcester en septembre dernier. Le joueur de sept ans a quitté la piste depuis lors et a subi une chirurgie du vent depuis.

Au contraire, les formés par Milton Harris Place de la pyramide a été occupé, remportant deux de ses huit départs depuis la dernière fois que nous avons vu San Giovanni, et a gagné 3 livres pour le dernier succès de Cartmel.

Éritage a mis du temps à se lancer pour Syd Hosie après avoir quitté Paul Nicholls, mais a dépassé les énormes chances de 80/1 pour être troisième à Worcester le mois dernier.

Vision Des Flos se cache sur une marque dangereuse basée sur le meilleur de sa forme sur les clôtures, tandis que trente-quatre points revient pour la première fois depuis avril.

8h30 Wolverhampton – Rogue De Vega fait ses débuts en handicap pour Clover

Les couleurs rouges et blanches du groupe de propriété prometteur The Rogues Gallery ont connu le succès de Royal Ascot cette année avec 35 000 guinées acheter Rogue Millennium et l’équipe aurait peut-être trouvé un autre achat intelligent avec Rogue De Véga.

Propre frère du talentueux sprinteur Mondammej, il a coûté 150 000 guinées en tant que yearling, mais est ensuite allé dans l’équipe Rogue pour 40 000 € l’année dernière et a fait mouche pour Tom Clover à Chelmsford en mai.

Battu d’un peu moins d’une longueur la dernière fois à Bath, le joueur de trois ans fait ses débuts avec handicap dans le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (8.30) sur une marque de 76.

Vainqueur du parcours et de la distance Projet de loi d’aplomb déçu de son coup du chapeau à Southwell lors de sa dernière visite, mais pourrait facilement rebondir et a l’apprenti vedette Billy Loughnane à bord pour la première fois.

