Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Windsor et Wolverhampton au centre de l’attention alors que le duo vainqueur du Derby se combine à la recherche du doublé | Nouvelles de la course

Après l’excitation du Prix de l’Arc de Triomphe de dimanche, l’attention se tourne vers l’action nationale alors que Windsor et Wolverhampton accueillent chacun huit cartes de course lundi, toutes en direct sur Sky Sports Racing.

3.12 Windsor – Bad Company et Wahraan sont les têtes d’affiche du handicap de 11 coureurs

Connexions gagnantes du Derby Richard Kingscote et Sir Michael Stoute font équipe avec Wahran dans la classe trois Handicap hippodrome (3.12) sur le mile étendu et un quart.

Le joueur de quatre ans entre dans cette course grâce à une troisième place à Newmarket, son seul départ cette année à ce jour et une course prometteuse sur laquelle s’appuyer.

Son principal rival sur le marché est Jim Boyle’s Mauvaise compagnie. Le joueur de cinq ans a remporté le Jumps Jockey Derby à Epsom il y a deux départs et s’est échauffé pour ce concours avec une deuxième place sur le même parcours le 25 septembre.

Guillaume Haggas’ Hamakicourant sous les couleurs entièrement vertes de Simon Munir et Isaac Souede, a remporté des prix similaires à Haydock et Ascot cette année et recule en classe après avoir terminé septième à Newbury le mois dernier.

Benoit De La Sayette, leader du titre Champion Apprentice, monte sur John et Thady Gosden chevalier d’honneurqui a terminé juste une demi-longueur derrière Hamaki à Haydock en juin.

5.32 Windsor – Gagnants récents Jade Country & Secret Army feature

Le dernier chanceux à Windsor voit un peloton de 14 coureurs s’aligner dans la classe quatre Sky Sports Racing HD Vierge 535 Handicap (5.32).

Deux coureurs entrent dans la course fort de victoires, dont Armée secrète a profité d’une faible note lors de son deuxième départ avec handicap pour s’imposer à Chelmsford. Le handicapeur en a pris note et a soulevé les 6 livres de David Menuisier, âgé de trois ans, pour ce concours de mile.

Se glisser au bas des poids est celui d’Eve Johnson Houghton Pays de jade qui a perdu sa première étiquette lors de la huitième tentative à Yarmouth. Sa forme récente à s’était améliorée avant cette victoire et il pouvait encore s’améliorer.

Stoute et Kingscote font équipe avec une jeune fille légèrement courue Kirilenko, aux couleurs de Cheveley Park Stud. La pouliche a bien couru en quatre départs en carrière, y compris lorsqu’elle était deuxième sur le parcours et sur la distance lors de sa dernière vue en juin.

Le jockey gagnant du Derby, Richard Kingscote, se rend à Windsor pour quatre sorties lundi, toutes en direct sur Sky Sports Racing





7.30 Wolverhampton – Jilly Cooper et Secret Moment s’affrontent

Chez Mark et Charlie Johnston Jilly Cooper était un vainqueur très impressionnant à Lingfield il y a deux départs mais déçu sur le gazon à Musselburgh la dernière fois.

Un retour sur le tout-terrain sous un poids très léger en le téléchargement de l’application At The Races Handicap (7.30) pourrait faire ressortir le meilleur de la pouliche de trois ans.

Saaeed bin Suroor selle un hongre de cinq ans Moment secret. Il revient d’une mise à pied de 117 jours et reste en tête des poids dans ce concours de sept stades.

d’Ed Dunlop Manhattanville a terminé troisième sur le parcours et la distance le mois dernier, mais il n’a plus la tête en avant depuis juillet de l’an dernier.

Cartes de course du lundi | Dernières cotes Sky Bet

