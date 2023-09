Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Willie Mullins envoie vendredi le premier coureur à Newton Abbot avec Alvaniy | Nouvelles des courses

L’entraîneur irlandais Powerhouse Willie Mullins envoie vendredi son premier coureur à Newton Abbot, le tout en direct sur Sky Sports Racing à partir de 14 heures.

4.20 Newton Abbot – Le Raider Alvaniy en a cinq à battre

L’entraîneur champion d’Irlande, Mullins, espère Alvanie peut faire de lui un parfait contre un alors qu’il dirige un peloton de six pour le Obstacle des novices en électricité de Devondale (4,20).

Vainqueur à Galway lors de son deuxième départ en haies plus tôt ce mois-ci, le joueur de cinq ans aura envie de concéder du poids dans tous les domaines sous Brian Hayes.

Merveilleux aigle représente Philip Hobbs et Johnson White et arrive après avoir remporté de justesse un premier obstacle ici lors de son premier départ en haies et augmente la distance sous Michael Nolan.

Syd Hosie trente-quatre trente fait ses débuts en haies après avoir remporté l’un de ses trois départs en pare-chocs – Sam Twiston-Davies prend le relais.

3.10 Newton Abbot – Manimole en forme, premier groupe de six

Sam et Nigel Twiston-Davies s’associent avec le groupe en forme Manimolequi domine un peloton de six dans le Obstacle des novices des juments électriques Devondale (3.10).

La joueuse de six ans a commencé comme favorite lors de chacune de ses quatre dernières apparitions, gagnant deux fois et n’en trouvant qu’une seule trop bonne à ces autres occasions.

L’impressionnante opération de Dan Skelton commence à prendre de l’ampleur et il en envoie deux ici, son frère Harry choisissant le récent vainqueur de Worcester. Présentation de Nelly sur son compagnon d’écurie Chantilly Rosequi a été vu pour la dernière fois en train de remporter un pare-chocs à Southwell en avril de l’année dernière.

Nous avons un premier face-à-face entre l’équipe Skelton et la combinaison Paul Nicholls et Harry Cobden alors que Promenade dans le trèfle s’attaque à un débutant passionnant Peter hors-la-loi dans le newtonabbotracing.com Poursuite des novices (2,00).

Outlaw Peter mène le peloton à Aintree en avril





3.35 Saint-Cloud – Orchid Bloom de Haggas rencontre Sandy Creek d’O’Brien

En France, on assiste à un renouveau fulgurant de la Listée Couronnement du Prix Darley (3,35) à Saint-Cloud avec beaucoup d’intérêt britannique et irlandais.

Le William Haggas formé Fleur d’orchidée a réalisé un record en carrière en terminant troisième dans cette catégorie à Haydock lors de son dernier départ et un effort similaire la verrait se rapprocher sous Maxime Guyon.

Joseph O’Brien présente la pouliche Frankel Ruisseau de Sable qui monte en classe alors qu’elle cherche une deuxième victoire en six départs sous la direction de Théo Bachelot.

Parmi les autres à noter, citons le chercheur de triplé d’Henry Spillers. Marinaratandis que David Menuisier envoie le premier vainqueur de Nottingham Amour mystérieux.

