Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: William Buick fait la une de l’action double tous temps mardi occupé | Nouvelles de la course

C’est une course par tous les temps en raison de la récente vague de froid, avec Southwell en tête avant une action en soirée à Wolverhampton, en direct sur Sky Sports Racing.

2.13 Southwell – Bowring cherche à remporter un autre handicap de sprint

de Roy Bowring Salut Maite a un palmarès envieux sur cette surface donc faut bien aller dans le Meilleures cotes chaque jour avec BetUK Handicap (2:13) à Southwell.

Il a gagné le mois dernier à Newcastle et a également terminé troisième ici récemment, il faudra donc s’arrêter un peu sous Lewis Edmunds.

Parmi les autres, Miss Belladonna a battu Man On A Mission à Chelmsford la dernière fois, mais il ne semble pas y avoir grand-chose entre cette paire en forme.

5.45 Wolverhampton – Buick cherche à poursuivre sa course stellaire

Vous imaginez que le jockey champion William Buick aura envie de ses chances de gagner lorsqu’il se rendra à Dunstall Park un mardi soir et a une bonne opportunité avec Banquier australien dans le Spreadex Sports obtient 50 £ de bonus Handicap (5:45).

Le joueur de trois ans s’est envolé à Kempton le mois dernier pour Richard Hughes, il sera donc très apprécié d’obtenir une autre victoire ici à ce niveau.

Parmi les autres à considérer, Baby Steps de Dave Lowe ira à la recherche d’une quatrième victoire tous temps pour David Loughnane et David Probert, tandis qu’Hugo Palmer envoie Roudemental.

6.45 Wolverhampton – Le vainqueur du parcours et de la distance va pour l’équipe Appleby

La Spreadex Sports Premier Buteur Assurance Handicap à 18h45 n’est peut-être pas la plus haute qualité mais est assez compétitif, avec Jusqu’à min sans doute le plus intéressant de la douzaine.

Le trois ans de Mick et David Easterby a gagné ici il y a deux départs et a terminé deuxième la dernière fois – Shane Gray prend le relais.

Novak cherchera à rester en forme pour l’équipe Iain Jardine et a un beau tirage au stand 2 – Follow Your Heart de Mark Loughnane a également une bonne forme placée et est monté par Billy Loughnane, 16 ans.

Regardez toutes les courses de Southwell et Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le mardi 13 décembre.