Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Wayfinder affronte les favoris de Chepstow Secret Reprieve et Elegant Escape lors du procès national gallois | Nouvelles de la course

Nous pourrions voir le prochain vainqueur du Welsh National comme un champ de classe se diriger vers l’essai à Chepstow samedi, tandis qu’il y a une action de qualification All-Weather Fast-Track Qualifier à Wolverhampton, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

1.37 Chepstow – Secret Reprieve & Wayfinder en tête d’affiche du procès national gallois

Dernières années Coral Welsh Grand National Trial Handicap Chase (1.37) a déterré le vainqueur de la grande course elle-même, Iwilldoit s’est emballé avant de répéter l’exploit dans le long métrage de Noël à Chepstow.

Le renouvellement de cette saison semble être un autre crack, avec deux précédents vainqueurs nationaux gallois : Evan Williams’ Sursis secret (2020) et Escapade élégante (2018).

La star montante pourrait bien être celle de Rebecca Curtis Guide alors que le pilote de huit ans cherche à décrocher une quatrième victoire consécutive sur la piste, avec l’expérimenté Paddy Brennan amené à rouler.

Porter le poids supérieur, Investisseur secret fait un premier départ depuis février 2021 pour Paul Nicholls, tandis que la classe Garçon des Caraïbes pourrait être dangereux lors de sa première manche de la nouvelle campagne de Nicky Henderson.

Regardez toutes les courses d'Auteuil, Chepstow et Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing samedi





2.12 Chepstow – Le pont de fer invaincu fait face à Manothepeople

Tous les yeux seront rivés sur l’invaincu de Jonjo O’Neill, âgé de six ans Pont de fer dans le Chase à handicap limité des novices de Cazoo (2.12).

Il a remporté un pare-chocs, deux haies et une poursuite au cours de sa courte carrière jusqu’à présent et intensifie son voyage alors qu’il tente de donner du poids à neuf rivaux.

Chez Fergal O’Brien Manothepeople a gagné lors de ses débuts en chasse ici en octobre et cherche à suivre une marque supérieure de 8 livres.

Selles Dan Skelton Reilly après des débuts de poursuite prometteurs à Warwick le mois dernier, tandis que l’équipe de Joe Tizzard remettait une première sur les clôtures au vainqueur de Wincanton Pourrait en parler.

Reilly fait un deuxième départ sur des clôtures à Chepstow samedi





6.50 Wolverhampton – Shaquille joue dans la qualification accélérée

La carte de sept courses de Wolverhampton samedi soir comprend une qualification accélérée pour les championnats tout temps pour les enfants de deux ans, le Il est temps de se tourner vers les enjeux novices de talkSPORT (6,50).

Le cheval le mieux noté de l’alignement est celui de Karl Burke À la recherche de Lynda, un double vainqueur, notamment lors d’une bonne course à Musselburgh plus tôt dans la campagne. Il est castré depuis son dernier départ et Sam Jones monte.

Tenjinvainqueur de Kempton en octobre, est un coureur intéressant pour le chantier Marco Botti, tandis que Shaquille sera populaire pour Richard Hannon et Graham Lee après avoir semblé impressionnant en remportant un novice de York en octobre.

La Betuk’s Acca Club 5 Handicap de pari gratuit (7.20) a attiré cinq chevaux de grande classe, dont le vainqueur de Newcastle de William Knight Roi du Sud et le gagnant de Listed d’Archie Watson Boîte d’envoi.

