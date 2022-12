Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Uttoxeter et Lingfield voient 2022 avec des cartes compétitives samedi | Nouvelles de la course

À juste titre, il y a à la fois des sauts de haut niveau et de l’action à plat à apprécier alors que nous voyons 2022 sur Sky Sports Racing samedi, le tout en direct à partir de 11h50.

Uttoxeter 1.43 – Blue Stello de retour sur la bonne voie pour l’équipe Henderson

Le En mémoire de June Taylor Handicap Hurdle (1.43) fait la une de la carte du Nouvel An d’Uttoxeter, avec le retour Stello bleu ressemblant à celui à battre en l’absence du non-coureur Go Dante.

L’enfant de six ans de Nicky Henderson frappe une piste de course pour la première fois en 421 jours après avoir été vu pour la dernière fois gagner dans la salle des stewards de Warwick, obtenant la course sur Prières sans réponse après avoir été heurté lors du rodage.

de Dan Skelton Personnel des messages avait une bonne forme derrière les vainqueurs la saison dernière – y compris le récent vainqueur de Chepstow Super Survivor – et fait son premier départ de la nouvelle campagne après avoir reçu une opération de vent pendant son temps libre.

Toby Lawes construit une solide équipe de chevaux et son vainqueur Lingfield Monsieur Qui pourrait avoir encore plus à offrir, avec David Bass réservé pour rouler.

Poids supérieur Dos en nickel ressemblait à un novice très excitant, mais il a connu des difficultés lors de ses deux derniers départs.

Uttoxeter 2.53 – Lydford Lad & Walk In Clover affrontent 14 rivaux

Un impressionnant 16 coureurs vont se poster pour le ecolifefurniture.co.uk Chasse aux handicaps pour novices (2.53)où Harry Fry est Garçon de Lydford sera élevé dans les paris après un effort impressionnant lors de ses débuts en chasse en terminant deuxième à Ffos Las.

Il a été battu par un rival expérimenté sous la forme de Haldon Hill à cette occasion, mais s’il peut revenir de la course, il sera difficile à battre.

Image:

Lydford Lad en action sur les haies à Uttoxeter





de Dan Skelton Promenade dans le trèfle vient également ici à la recherche de sa première victoire sur les plus grands obstacles. La jument de cinq ans s’est améliorée à chacun de ses départs sur des clôtures et a été vue pour la dernière fois terminer une courte deuxième à Southwell le mois dernier.

Renommée immortelle a fait des débuts de chasse prometteurs derrière Everyday Champagne à Doncaster le mois dernier et devrait donner une autre bonne performance à Tom Lacey et Stan Sheppard.

Lingfield 2.40 – Marquand & Doyle de retour en action nationale

Le concours principal de la réunion du Nouvel An de Lingfield est la classe 3 talkSPORT Téléchargez l’application Irish EBF Fillies’ Handicap (2.40) où le premier leader du marché est William Haggas Fée Morgane qui porte les célèbres couleurs de Sunderland Holding.

La pouliche de trois ans a remporté deux victoires en 10 départs en carrière, mais s’est régulièrement améliorée au cours de ses dernières courses et a maintenant une note de 86, Tom Marquand prenant le relais après son retour à la maison après un voyage hivernal au Japon.

Image:

Tom Marquand et Hollie Doyle sont de retour en action nationale à Lingfield samedi, tous en direct sur Sky Sports Racing





Leur principal rival semble être Mark et Charlie Johnston Grâce de Wadacre, qui a tout fait sauf gagner sur le parcours et la distance la dernière fois. Elle obtient des morceaux de poids de son principal rival et sa forme de cours ne peut être rejetée.

Hollie Doyle est également de retour dans l’action nationale et Amanda Perrett Dites-le est l’un des cinq manèges de l’ambassadeur Sky Sports Racing.

