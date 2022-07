Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Uttoxeter, Brighton, Yarmouth et Lingfield sont en tête d’affiche d’un mercredi occupé | Nouvelles de la course

Un quatuor de rendez-vous – dont du saut et du plat – titre un excellent mercredi sur Sky Sports Racing.

4:43 Uttoxeter – Kauto The King tente une tentative à quatre temps

Le chasseur en forme de Joe Tizzard Kauto le roi poursuit un quatrième succès consécutif, après avoir décroché les chances avec style à Newton Abbot lors de ses deux derniers départs.

L’enfant de huit ans reste ici dans une entreprise de classe 3, mais pèse plus lourd, portant 3 livres de plus que son rival le plus proche Sedonde l’écurie Harry Whittington.

Texard a été un vainqueur impressionnant en classe 2 la dernière fois à Uttoxeter sur deux milles – il monte en voyage mais descend en classe et semble être un coureur intéressant pour Philip Armson et le chantier David Pipe.

Polyvalence complète le quatuor pour Danni O’Neill et Gavin Sheehan.

6:15 Yarmouth – Buick cherche à faire mieux sur Princeville

Poulain de deux ans Princeville a bien couru à ses débuts malgré le fait qu’il était un favori battu, terminant deuxième à Yarmouth il y a quinze jours pour le combo William Buick et Charlie Appleby.

Buick garde le volant et devrait prendre beaucoup de coups, bien qu’une foule de novices intéressants s’alignent en opposition.

Al-Dassim était deuxième la dernière fois et a depuis été transféré de Clive Cox au chantier Kevin Philippart De Foy, tandis que Mia Paradis était également deuxième à cet endroit la dernière fois pour l’équipe John Butler.

7:30 Lingfield – Vin Rouge à la poursuite d’un troisième succès consécutif

Seamus Mullins Vin Rouge a gagné à Lingfield et Kempton le mois dernier et revient maintenant sur l’ancienne piste en essayant de faire un triplé.

Le hongre de quatre ans devra défier une randonnée de classe, sautant de la classe 6 à la classe 4, avec George Downing en selle.

Deux chevaux dans la course reviennent d’absences gigantesques, avec les deux Blâmez-le sur Sally (Alan King) et Oleg (Paul Nicholls) revenant de plus de 600 jours hors piste.

Danse à Paris a couru décevant depuis une bonne deuxième dans le Chester Plate plus tôt cette saison, tandis que Hugo Palmer court Bonne âmeavec James Doyle en selle.

