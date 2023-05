Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: un nouveau venu passionnant pour Charlie Appleby et Godolphin à l’affiche à Yarmouth mercredi | Nouvelles de la course

Yarmouth a été utilisé pour lancer la carrière de nombreuses superstars basées à Newmarket au fil des ans et il pourrait y en avoir une ou deux qui se cachent sur la carte de huit courses de mercredi, toutes en direct sur Sky Sports Racing.

3.10 Yarmouth – Frankel poulain State Of Desire un débutant passionnant

Les trois derniers vainqueurs du Enjeux novices britanniques du 40e anniversaire de l’EBF (3.10) ont continué à figurer à Royal Ascot et il y a un certain nombre de grands chantiers prêts à libérer une jeune star cette semaine.

de Charlie Appleby État de désir a coûté 400 000 gns en tant que yearling et fera ses débuts sous William Buick sur six stades.

Le poulain de Frankel est le premier produit d’une demi-sœur de l’élégant Bluestocking, qui est dans le cadre des Oaks de cette année à Epsom.

Poulain de Churchill Le Bodon est lié au vainqueur de Listed Pillow Talk et attire l’attention pour la combinaison Jane Chapple-Hyam et Marcio Ghiani.

Marché est un demi-frère sprinteur expérimenté Ornate et ancien coureur des Norfolk Stakes Saayerr, il est donc remarquable lors de son premier départ en carrière pour Michael Bell et Hector Crouch.

Vainqueurs des courses ces dernières années… 2019 – Maxi Boy (8e aux Coventry Stakes) 2020 – Pas de course 2021 – Tolstoï (10e aux Coventry Stakes) 2022 – Faisal Road (13e dans Chesham Stakes)

3.40 Yarmouth – Boughey & Buick font équipe avec le nouveau venu Mantra

George Boughey et l’équipe Highclere Racing se sont associés à des pouliches extrêmement talentueuses ces derniers temps, pas plus que Cachet, la star des 1000 Guinées de l’année dernière, et ils espèrent Mantra peuvent atteindre des hauteurs similaires.

La fille de Tamayuz a coûté 160 000 £ aux Goffs Breeze-Ups le mois dernier et représente une écurie avec un taux de grève de 20% avec leurs enfants de deux ans jusqu’à présent cette année.

Buick fait le tour de Mantra dans le Stallion Studs britanniques EBF Maiden Fillies’ Stakes (3.40)alors que Likledame (Ben Curtis) et Larmes de joie (Kevin Stott) complète une équipe de trois personnes du chantier Boughey.

John et Thady Gosden Jiwin est un autre à noter ayant été acheté pour 170 000 gns aux Tattersalls Craven Breeze-Ups.

George Boughey donne un premier départ à un achat coûteux Mantra





6.50 Southwell – Noahthirtytwored de West peut poursuivre sa progression intelligente

Il y a sept concours de sauts à apprécier de Southwell mercredi où Noahtrentedeux semble bien placé pour marquer pour la deuxième fois sur des clôtures dans le Téléchargez Fitzdares gratuitement Race Streaming Handicap Chase (6.50).

Le garçon de sept ans d’Adam West a enregistré quatre victoires sur les haies entre avril et juillet de l’année dernière, appréciant apparemment le bon terrain d’été, comme ce fut également le cas lors de sa victoire à 10/1 lors de ses débuts en chasse à Newton Abbot.

Après avoir été lancé en profondeur à Cheltenham la prochaine fois, dépassant sa cote de 100/1, West a donné à son coureur une belle pause et une bonne performance derrière Raffle Ticket à Worcester la dernière fois aurait dû le mettre sur la bonne voie.

Le principal défi pourrait bien venir du vainqueur du parcours et de la distance Monsieur Tivoqui a bien couru lors de sa réapparition sur les haies le mois dernier.

