Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: un artiste répertorié cherche à se remettre sur la bonne voie à Newcastle | Nouvelles de la course

Beautiful Eyes a terminé quatrième des Marygate Stakes à York plus tôt cette saison et tentera de retrouver une partie de cette forme à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing.

5:25 Newcastle : Beautiful Eyes tente de défier les poids lourds

La course la plus classe sur la carte semble être la talkSPORT Powered By Fans EBF Restricted Novice Stakes (5:25)avec Beaux yeuxquatrième du Marygate, cherche à se remettre sur les rails après quelques piètres runs.

Le coureur de Charlie et Mark Johnston affrontera Clipsham La Habana, qui prendra du poids sur ce coureur et a gagné la dernière fois à Kempton pour Kevin Philippart de Foy.

D’autres à noter incluent Tamay Girl, une pouliche Tamayuz non courue pour l’équipe Richard Fahey.

6:25 Newcastle : Après que John ait poursuivi le triplé

Iain Jardine espère que Après Jean peut faire un triplé à Gosforth Park dans le Les meilleures cotes chaque jour avec Betuk Handicap (6:25).

Il a été chargé d’une augmentation de 4 livres pour avoir gagné la dernière fois, mais cela pourrait bien être à sa portée – Andrew Mullen prend le relais.

One More Dream pourrait avoir un peu plus de potentiel en lui, le joueur de trois ans ayant gagné trois fois plus tôt cette année pour John Quinn. Cela dit, il a regardé dans l’emprise du handicapeur lors de ses trois derniers départs.

4.55 Newcastle: Unxposed Abruzzo Mio fait ses débuts en handicap

Abruzzes Mio n’a pas encore terminé le classement et est un coureur intrigant pour l’équipe Michael Dods dans le Spreadex Sports Obtenez un handicap de 50 en bonus (4:55).

Il a été battu en désaccord la dernière fois sur ce site, mais il en aura sûrement plus à venir malgré son âge plus avancé que votre débutant handicapé habituel.

Streak Lightning entre en jeu après avoir eu une mise à pied de 275 jours pour l’équipe Ruth Carr, mais a réussi à gagner la dernière fois sur cette piste à 28/1, donc ne peut certainement pas être ignoré.

Regardez toutes les courses de Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 28 décembre.