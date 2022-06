Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Trueshan et Hollie Doyle tentent de défier le poids gigantesque de Northumberland Plate | Nouvelles de la course

Un samedi d’action stellaire sur Sky Sports Racing est mis en vedette par un renouvellement hautement compétitif de la Northumberland Plate de 150 000 £ à Newcastle.

La course affectueusement connue au Pitmen’s Derby – plus de deux milles sur la surface tout temps de Gosforth Park – démarre à 3h30, avec Trueshan, vainqueur du groupe 1, en tête des poids pour Hollie Doyle et Alan King.

Cependant, il porte un poids gigantesque de 10 livres 8 livres, donnant 19 livres ou plus aux 19 autres coureurs de la course, et n’a pu terminer que sixième de la course la saison dernière, après avoir de nouveau été retiré de la Gold Cup d’Ascot en raison de la aller vite.

Image:

Hollie Doyle





Cela dit, il a remporté ses quatre départs depuis cette course, y compris la Goodwood Cup, la Long Distance Cup et le Prix Du Cadran.

Plusieurs sont étroitement regroupés en tête des paris, dont Rajinsky d’Hugo Palmer, ainsi que Valley Forge, Spirit Mixer – la sélection d’Alex Hammond de Sky Sports Racing – et Bandinelli de Charlie Appleby.

Dans la course de consolation pour le Plate, le Northumberland Vase (2:55) semble également délicat avec Evaluation en tête des poids pour Keith Dalgleish, ayant remporté ses quatre derniers départs.

Image:

Go Bears Go (violet) est battu par l’Èbre (côté proche) dans les Phoenix Stakes





Renouvellement de Chipchase supérieur à la moyenne

La course de classe sur la carte a lieu à 2h25, avec les enjeux du groupe trois Chipchase sur six stades semblant une chaleur au-dessus de la norme.

William Haggas envoie une pouliche de trois ans Sense Of Duty, qui prend beaucoup de poids de la part de Judicial, vainqueur de 2020, Spycatcher et Palmer’s Ebro River qui a été déçu jusqu’à présent cette saison.

Le Doyle susmentionné prend le relais du vainqueur du Groupe 1 Glen Shiel pour Archie Watson.

Quatre restants dans le test serré du solstice d’été

En plus des courses de Chester, Doncaster et Lingfield, la carte de l’après-midi de Windsor semble présenter le meilleur du reste avec une action Listed dans les Midsummer Stakes (3:20).

Il nous reste quatre coureurs après le retrait tardif de Chindit, donc ce pourrait être Modern News de Godolphin qui domine le marché après avoir gagné dans cette catégorie sur le parcours et la distance en mai.

Image:

William Buick sur Modern News remporte la Spring Cup à Newbury





La mer Tyrrhénienne très vantée revient pour l’équipe Roger Varian, après avoir été battue lors de la Classique de Pâques le jour de la finale tous temps, tandis que My Oberon et Perotto sont également de dignes coureurs dans la fonction de 40 000 £.

Regardez toutes les courses de Newcastle, Windsor, Chester, Doncaster et Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le samedi 25 juin.