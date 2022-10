Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Trio de friandises d’Halloween le lundi chargé, y compris Plumpton et Hereford | Nouvelles de la course

C’est une journée d’action chargée sur Sky Sports Racing, avec deux réunions de sauts de Plumpton et Hereford avant une soirée de course par tous les temps à Wolverhampton.

2.20 Plumpton – Le spécialiste du parcours Gordon envoie Lord Baddesley

Un entraîneur qui réussit particulièrement bien à Plumpton est Chris Gordon, et il cherche à nouveau à détenir la clé de la fonctionnalité Cranbrook Underwriting Handicap Hurdle (2:20) avec Seigneur Baddesley.

Le hongre a été vu pour la dernière fois en train de réaliser sans doute le meilleur de sa carrière lorsqu’il était deuxième du trophée d’argent derrière le très progressiste Knappers Hill – cela devrait être beaucoup plus facile.

Le hongre Frankel Solo Saxophone est de bonne humeur et relèvera un défi décent, tandis que Gary Moore – un autre entraîneur qui réussit bien ici – dirige Royaume Uni.

3.10 Hereford – Les novices intelligents affrontent un obstacle serré pour les novices

À Hereford, nous pouvions en voir un décent dans le Obstacle des novices du Hereford Motor Group (3:10)avec plusieurs entrant dans la course avec une forme décente à leur nom.

mer les nuages a connu un succès retentissant avant de s’imposer à Newton Abbot lors de ses débuts en haies le mois dernier pour l’équipe de Jamie Snowden, tandis que Kingston Sunflower de Fergal O’Brien a également remporté ses deux derniers.

Stroll On By de Charlie Longsdon a terminé deuxième lors de ses débuts en haies, tandis que Dan Skelton espère plus de Robert Walpole après une quatrième place lors de sa première course sur obstacles.

6.30 Wolverhampton – Obtenez des enchères pour défier le poids le plus élevé

Alice Haynes a un bon sprinter entre les mains dans Obteniret pourrait bien être trop classe pour ses rivaux dans le handicap de cinq stades (6:30) au parc Dunstall.

Kieran O’Neill prend le relais de la pouliche de trois ans qui a gagné facilement sur ce parcours et cette distance le mois dernier et monte en grade ici.

Parmi les autres, You’re Cool semble intéressant avec seulement 8 livres sur le dos, ainsi que Rose Dawes qui enlève 7 livres supplémentaires.

Regardez toutes les courses de Plumpton, Hereford et Wolverhampton, en direct sur Sky Sports Racing le lundi 31 octobre.