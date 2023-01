Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Tom Marquand se dirige vers le nord à Newcastle vendredi à la recherche de gagnants | Nouvelles de la course

Malgré la perte de la journée d’ouverture du Winter Million Festival à Lingfield, Sky Sports Racing est toujours le seul endroit pour regarder l’action nationale en Grande-Bretagne vendredi avec des réunions par tous les temps à Newcastle et Southwell gardant le spectacle sur la route.

5.45 Newcastle – Bellagio Man et Bert Kibbler s’affrontent dans une chaleur chic

Les entraîneurs David et Nicola Barron sont en double pour un excellent renouvellement des cinq stades Énormes boosts quotidiens uniquement chez BetUK Handicap (5.45) à Newcastle.

Magie modulaire a été double vainqueur sur le gazon en 2021 et a déjà bien couru dans la défaite deux fois cette année, y compris lorsqu’il a été battu de justesse par Kraken Power sur ce parcours et sur cette distance il y a huit jours. Il est l’un des quatre bons tours sur la carte pour le premier jockey Tom Marquand.

Coéquipier Bert Kibbler était en pleine forme lorsqu’il a été vu pour la dernière fois en janvier de l’année dernière. Il sortira du stand sept et tentera un tour du chapeau sous Jason Hart.

Homme du Bellagio cherche à diriger les dangers pour Anthony Brittain et Cam Hardie. Il a terminé deuxième lors de ses trois derniers départs et reste à ce voyage minimum après avoir principalement fait campagne plus loin.

5.15 Newcastle – Le chercheur de triplé Glorious Angel affronte Brownlee

Un champ petit mais sélect pour un fonctionnement utile du talkSPORT Powered By Fans Handicap (5.15) avec Marquand réservé sur le favori probable Brownlee pour les Barrons.

Il a raté le coup lors de ce voyage à Southwell le mois dernier et devrait bien monter en classe ici.

Ange glorieux dirigera les poids pour Grant Tuer avec le demandeur en forme Billy Loughnane prenant le relais pour la première fois.

Roger Varian et Jack Mitchell sont représentés par Megan Lune. Elle fait ses débuts avec handicap après avoir été battue en trois départs à ce jour. sucre colline bébé complète le quatuor.

2.50 Southwell – Golden Speech a une autre chance de marquer

Godolphin’s Discours d’or offre de sortir de la marque à la cinquième tentative dans le talkSPORT Powered By Fans Novice Stakes (2.50) à Southwell.

Le trois ans de Charlie Appleby a reçu une cote de 88 après avoir terminé placé dans trois de ses quatre départs et sera monté par Jamie Spencer.

Richard Hannon et Sean Levey font équipe avec Marcolini. Le hongre No Nay Never a couru une course équitable lors de ses débuts à Newmarket en octobre et franchira le mile pour la première fois.

Cartes de course du vendredi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Newcastle et Southwell en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 20 janvier.