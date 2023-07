Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Summer Cup à Uttoxeter présente dimanche avec les meilleures cartes à Windsor et Deauville | Nouvelles de la course

L’un des moments forts de la campagne des sauts d’été, la Summer Cup d’Uttoxeter est au centre des caméras de Sky Sports Racing dimanche, avec les meilleures cartes plates de Windsor et Deauville.

3.12 Uttoxeter – Cap Du Nord de Williams, le nom vedette de la Summer Cup

L’entraîneur Christian Williams a pris l’habitude de cibler avec succès les poursuites avec handicap à gros prix et a deux fléchettes à lancer sur le précieux de cette année Coupe d’été Bet365 (15h12).

L’un des gros revenus de Williams est un ancien favori Cap Du Nordun ancien vainqueur du trophée Swinley Chase et Coral, qui semble être le nom vedette du jockey stable Jack Tudor.

Il affrontera 15 rivaux dont un nouveau compagnon d’écurie Kalookiune arrivée récente de l’équipe Philip Hobbs dont la séquence sans victoire remonte à décembre 2021.

Kinondo Kwetu a connu une brillante course l’année dernière avec six victoires consécutives, marquant deux fois sur cette piste, et arrive après avoir retrouvé le chemin de la victoire à Aintree en mai.

d’Alan King Fidux a frappé à la porte du finaliste tardif de cette marque lors de ses trois derniers départs et est un autre à considérer sous Tom Cannon.

Fidux s’aligne à Uttoxeter dimanche, en direct sur Sky Sports Racing





4.10 Windsor – Des rivaux en forme se rencontrent dans un concours ouvert

Plusieurs rivaux en forme s’affrontent dans un renouvellement compétitif du Suivez AtTheRaces sur Twitter Handicap (16h10).

Monsieur Liberté a remporté ses trois derniers départs pour Sheena West, y compris sur le parcours et la distance lors de son dernier départ et doit défier une autre augmentation de poids de 6 livres.

Ben Brookhouses’ Ma Chiquita n’a eu que quatre départs sur gazon et cherche un triplé après avoir réussi à Nottingham avant de décrocher facilement un handicap à Leicester il y a 15 jours.

Michael Appleby Dans la brise est un autre qui a été victorieux lorsqu’il a été vu pour la dernière fois à Haydock et William Buick prend le relais.

Windsor accueille une carte occupée dimanche après-midi, le tout en direct sur Sky Sports Racing





2.50 Deauville – Le proverbe de Boughey cherche plus de gloire cotée

George Boughey n’a pas caché ses ambitions internationales en début d’année et envoie un intelligent de trois ans Proverbe sur la Manche pour les sociétés cotées Prix ​​Kistena (14h50) à Deauville.

Le poulain de Highclere a connu une campagne juvénile réussie mais déçu lorsqu’il a été battu favori à Chantilly lors de son premier départ de la saison et doit rebondir sur ce plus long voyage de six stades.

Harry vicieux est un type constant souvent placé dans des concours similaires, y compris lorsqu’il a terminé deuxième derrière le compagnon d’écurie de Proverb Perdika la dernière fois.

Henri-Alex Pantall Art de la magie sera populaire alors qu’elle vise sa troisième victoire sur le rebond, mais devra améliorer cette montée en grade.

