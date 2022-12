Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Southwell accueille une carte de huit courses sur une surface tout temps alors que la vague de froid continue de s’installer | Nouvelles de la course

Pour le deuxième après-midi consécutif, Southwell est la vedette du spectacle avec une carte de huit courses, toutes en direct sur Sky Sports Racing, alors que la vague de froid continue de s’emparer du calendrier des courses.

2.35 Southwell – Paire en forme Pockley & Twilight Madness s’affrontent

Trois vainqueurs de la dernière sortie s’affrontent dans un excellent renouvellement du BetUK Plus de 40 000 courses diffusées en direct Handicap (2,35) qui comporte un champ de 10.

Pockley a été en forme ces derniers temps pour l’entraîneur Linda Perratt, remportant deux de ses trois derniers départs – tous deux à Newcastle par tous les temps – et Mark Winn a de nouveau réclamé 5 livres.

de Simon Hodgson Folie crépusculaire a également été victorieux à Newcastle le mois dernier et s’aligne avec 3 livres de plus sous Jason Hart.

La Roca del Fuego arrive sur le dos d’un récent succès à Chelmsford et est un autre à noter pour Geoffrey Deacon.

La Roca Del Fuego en passe de remporter le Betway Handicap à Lingfield





3.45 Southwell – Teal’s Blazeon Five en cherche trois de suite

de Roger Teal Blazeon Cinq a pris tout son sens depuis qu’elle a intensifié son voyage à deux milles avec des victoires successives à Kempton.

Elle ne devrait donc avoir aucun problème avec deux stades supplémentaires dans le D’énormes boosts quotidiens uniquement chez BetUK Handicap (3.45)avec le meilleur coureur tous temps Kevin Stott réservé.

fait croire fait un premier départ pour le nouvel entraîneur Amy Murphy après la retraite de son ancien maître Harry Dunlop, tandis que le jeune Ben Brookhouse envoie son tout premier coureur en Cité champenoise.

Blazeon Five prend le départ à Newbury





4.25 Southwell – One More Dream affronte Anif

Un rêve de plus s’est nettement amélioré pour passer à la surface tout temps, réalisant un triplé le mois dernier à Chelmsford avant d’enchaîner avec deux efforts bien placés à Wolverhampton et Lingfield.

Les très expérimentés Anif regarde le principal rival de l’équipe de Michael Herrington ayant gagné sur ce parcours et la distance deux repart et a bien couru pour la troisième place sur le mile il y a sept jours.

Chez Mick Easterby Admissible et le poids inférieur de Ruth Carr Jambe de Bobby Joe sont à la fois des vainqueurs de parcours et de distance et méritent beaucoup de respect.

