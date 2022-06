Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Shining Blue de Godolphin tente de rester invaincu lors de la journée d’ouverture de Northumberland Plate | Nouvelles de la course

Le premier des trois jours de réunion de Northumberland Plate à Newcastle débute cet après-midi avec un bon handicap de 30 000 £ mettant en vedette Shining Blue, invaincu de Godolphin.

L’enfant de quatre ans de Saeed bin Suroor a impressionné lors de ses débuts et tout en ayant l’air très vert au deuxième départ, a réussi à décrocher les chances à Ripon et monte en classe ici lors du premier départ tous temps du Jenningsbet Seaton Delaval Handicap (2:45).

Il n’a pas fait la coupe dans les Wolferton Stakes à Royal Ascot et fait à la place ses débuts en handicap ici, avec Danny Tudhope, qui avait quatre gagnants à la réunion royale, prenant le relais.

Baldomerotroisième derrière le vainqueur d’Ascot Dark Shift la dernière fois, s’aligne également aux côtés de Lincoln quatrième Amiral irlandais et La Tihatyqui fait sa première sortie après une opération de hongre.

Plus tôt sur cette carte, Légende de l’état – qui descend en classe ici – et Lizzie Jean regarder les principaux prétendants dans un open Handicap Jenningsbet (1:00)pour les équipes James Ferguson et Ivan Furtado.

James Horton envoie également Métrique liquide sur ses débuts avec handicap, après une troisième encourageante à Catterick la dernière fois dans une première épreuve.

Le patron poursuit le quadruple pour l’équipe Coyle

Ey Up c’est le patron a remporté ses trois derniers départs et tente de remporter une quatrième victoire consécutive dans un handicap de classe 5 (4:30).

La charge de Tony Coyle cherche une première victoire tous temps sous Kieran Schofield, tandis que Des billetsvainqueur d’une chaleur novice décente à Kempton, dirige les poids sous Ivan Furtado.

Aussi sur la carte, Révision tentera de faire de bons débuts dans un événement novice de six stades (1:35)avec Kevin Stott en selle pour l’équipe Kevin Ryan.

Et à 3:55, Lion De Guerre semble rester invaincu pour l’équipe de Charlie et Mark Johnston, après avoir remporté ses débuts à Leicester.

Le poulain du Roaring Lion, également pour Qatar Racing, affronte trois rivaux non pénalisés qui ont terminé deuxièmes à ses débuts, il devra donc s’améliorer pour remporter deux victoires en autant de départs.

Il y a une représentation britannique en France à Chantilly dans le Listed Prix Hampton (6h00), alors que Robert Cowell envoie Maison Clarendon (Ray Dawson) pour affronter l’élégante gagnante du Groupe 2, Suesa.

Vainqueur du marathon de vase tous temps Honneur Et Plaisir revient également pour Alessandro & Giuseppe Botti.

Le joueur de cinq ans a repris l’épreuve de Lingfield le Vendredi saint et affronte huit rivaux dans l’épreuve Listed restante, avec Joie De Soir et Love Child parmi l’opposition.

Regardez toutes les courses de Newcastle et Chantilly en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 23 juin.