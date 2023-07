Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Sa Majesté à la poursuite du prix du Groupe 2 à Chantilly dans le Prix Robert Papin Stakes | Nouvelles de la course

Le Groupe Deux Prix Robert Papin est l’événement principal sur Sky Sports Racing ce dimanche avec un juvénile passionnant de la puissante écurie Aidan O’Brien.

1.33 Chantilly – O’Brien cherche des victoires consécutives à Papin

Les coureurs britanniques et irlandais ont un record remarquable dans le groupe deux Prix ​​Robert Papin Enjeu (1.33)remportant les neuf derniers renouvellements, dont la victoire de Barbe Noire au concours de l’an dernier pour O’Brien.

Le meilleur entraîneur envoie un autre concurrent sérieux ici avec Sa Majestéqui a frappé à la porte dans les courses de groupe cette saison.

Après avoir fait ses débuts au niveau Listed dans les First Flier Stakes au Curragh à ses débuts, le poulain No Nay Never est arrivé troisième à Marble Hill avant de terminer quatrième à Norfolk à Royal Ascot et troisième dans le chemin de fer au Curragh dernier temps.

Chez Christophe Head Ramatuelle dirige les dangers après avoir confortablement revendiqué un parcours et une distance du groupe trois lors de son dernier départ.

Amy Murphy a complété sa gagnante de Listed Myconienalors que Baume est un autre à avoir été ajouté au même stade.

Fleur classique complète le plateau alors qu’elle tente de faire trois invaincus pour Patrice Cottier.

2.50 Chantilly – Erevann s’impose en classe

Erevann est le nom hors concours parmi un champ de cinq pour le Groupe Trois Prix ​​Messidor (2.50).

Le vainqueur du Prix Daniel Wildenstein de Jean-Claude Rouget chute dans sa catégorie après avoir terminé quatrième derrière Anmaat dans le Groupe Un Prix d’Ispahan à ParisLongchamp et devrait subir tous les coups sous Cristian Demuro.

Haut de gamme est un prétendant fascinant pour l’équipe Fabrice Chappet ayant remporté ses quatre premiers départs mais devra rebondir après quelques défaites récentes sous Stéphane Pasquier.

Raaj rapide a remporté quelques prix de Listed ces derniers mois, mais devra être à son meilleur pour rivaliser avec les principaux prétendants ici.

Rome antique (André Fabre) et Réshabar (Markus Munch) complète le plateau.

Image:

Erevann est le nom vedette du Groupe Trois Prix Messidor





3.25 Chantilly – Candy raider imaginé pour le concours du groupe trois

Henry Candy envoie un prétendant intrigant pour le groupe trois Prix ​​Chloé (3.25) Vainqueur de Listed Goodwood Araminta.

La fille de Gleneagles affronte sept rivaux avec l’ancien favori Gerald Mosse réservé pour rouler.

de Stéphane Wattel Immensité est allé dans quelques cahiers quand un vainqueur fulgurant d’un concours Listed à ParisLonchamp la dernière fois et est un autre avec de solides prétentions dans une manche ouverte.

Vainqueur allemand Quantanamère pourrait être une quantité un peu inconnue pour Andreas Suborics, alors que Mer La Dame a couru une énorme course dans le Groupe Un Prix Saint-Alary lors de son dernier départ et vise un premier succès de Groupe pour Clément Lecoeuvre et Yann Barberot.

Cartes de course du dimanche | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Chantilly sur Sky Sports Racing le dimanche 16 juillet.