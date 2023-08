Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: River Tiber propose de suivre le succès de Coventry dans le Prix Morny | Nouvelles de la course

Le Sumbe Prix Morny semble être la meilleure course de deux ans de la saison à ce jour, avec la manche du Groupe Un en direct de Deauville sur Sky Sports Racing.

3.25 Deauville – Le Tibre et Ramatuelle s’affrontent à Morny

C’est un renouvellement brûlant de la Groupe 1 Sumbe Prix Morny (3:25) cette année avec sept des neuf coureurs venant du Royaume-Uni et d’Irlande.

Le point de départ doit être Tibre pour Aidan O’Brien, toujours invaincu après avoir remporté les Coventry Stakes à Royal Ascot et tentera de donner à l’entraîneur un cinquième succès dans la course.

Parmi les autres coureurs nationaux avec de grandes chances, citons Statut Élite, Jasour et Vandeek mais le concurrent probable du marché est Christopher Head’s Ramatuelle.

La dernière fois, elle a remporté avec autorité le Prix Robert Papin à Chantilly et semble être le choix de l’équipe locale.

14h50 Deauville – Voyage des vainqueurs de Groupe 1 du Prix Jean Romanet

Le premier Groupe Un de l’après-midi est le Prix ​​Jean Romanet (2h50) et encore une fois, les Britanniques et les Irlandais semblent avoir beaucoup de bonnes chances.

Chez Joseph O’Brien Au-dessus de la courbe a été occupé cet été à bien courir dans la meilleure entreprise, y compris lorsqu’il a terminé deuxième des Group One Nassau Stakes à Goodwood – Ryan Moore est une réservation de jockey accrocheuse.

Via Sixtine a battu ce rival dans la Pretty Polly en juillet sous Jamie Spencer mais a été battu par Nashwa la dernière fois, tandis que One For Bobby a remporté un groupe trois la dernière fois avec Christophe Soumillon gardant la course.

Mqse De Sévigné pourrait être le seul à s’en remettre aux visiteurs, après avoir remporté le Prix Rothschild la dernière fois devant Andre Fabre et Alexis Pouchin.

4.10 Southwell – Offres Silk Bird à suivre

De retour au Royaume-Uni, le Ambitions Personnel Handicap (4:10) il faudra un peu de résolution avec 13 enfants de trois ans qui s’affrontent sur un mile.

Oiseau de soie pourrait être le point de départ pour Jedd O’Keeffe, après avoir gagné pour la première fois à Pontefract la dernière fois et pourrait suivre 5 livres de plus.

Réponse puissante (Ed Bethell) a été déjoué lors d’une offre triplée la dernière fois mais devrait se rapprocher, tandis que Owners Group espère que Yeoman pourra gagner pour la troisième fois en 2023.

Regardez toutes les courses de Deauville et Southwell sur Sky Sports Racing le dimanche 20 août.