Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Racing League se rend à Chepstow pour la deuxième semaine tandis que Brighton accueille la Challenge Cup | Nouvelles de la course

Les leaders de la Racing League Wales & The West viseront à faire compter l’avantage à domicile à Chepstow au cours de la deuxième semaine de la compétition, tandis qu’il y aura également une action plate de Brighton et Yarmouth jeudi.

8h30 Chepstow – Atrium joue dans la finale du long métrage à 100 000 £

Les amateurs de course au Pays de Galles auront probablement droit à une finale palpitante alors que 13 s’alignent pour la fonction de 100 000 £, le William Hill Bet In-Running Racing League Race 14 Handicap (8.30) sur sept stades.

Charlie Fellowes a toujours tenu Atrium en haute estime et il devrait bien se passer pour l’équipe de l’Est après avoir retrouvé sa forme lors de l’obtention d’un handicap de Doncaster le mois dernier.

Ramazan a connu une solide campagne, gagnant à Haydock lors de son avant-dernière course, avant de courir avec crédit lorsqu’il était neuvième à l’International à Ascot et représentera Richard Fahey et Team North.

Perle D’Or est un autre à envisager d’avoir gagné à Ascot lors de sa dernière sortie alors qu’Adam Farragher prend le relais pour l’équipe d’Irlande.

Capable Kanepour Wales & The West, a retrouvé son meilleur niveau à Newmarket en juin et arrive après avoir bien couru lors de la première semaine de la compétition à Yarmouth il y a deux semaines.

Image:

Classement de la Racing League après la première semaine





4.00 Brighton – Al Azhar en vue pour le succès de la Challenge Cup

Neuf tête à poste pour le long métrage sur la côte sud, le Star Sports Brighton Challenge Cup Handicap (4.00) où plusieurs cherchent à détenir des revendications.

Marcus Tregoning Al-Azhar a remporté de manière impressionnante à Wolverhampton lors de sa dernière visite en juillet et pourrait clôturer cette marque supérieure de 3 livres retombé à 12 stades.

Hughie Morrison a remporté cette course avec Raven Ark en 2021 avant que Percy James ne se voie refuser le succès dans la salle des stewards l’année dernière. Première Ligne représente l’entraîneur cette saison et est en tête des poids après avoir terminé deuxième de cette marque à Lingfield en juin.

Ancien élève peut être aléatoire, mais a fait un affichage solide à Goodwood il y a six jours lorsqu’il a été expulsé à 66/1.

Image:

Un ancien monté par le jockey Jason Hart (à gauche) en passe de gagner à Newcastle





3.20 Yarmouth – Karat Karat affronte le coureur royal dans le chaud Novice

Le Les enjeux novices de Quinnbet Fillies (3.20) pourrait dénicher une belle perspective comme William Haggas Karat Karat étoiles sous Tom Marquand.

Demi-sœur d’Al Aasy, la fille d’Australie, a fait des débuts prometteurs à Newbury le mois dernier.

Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine sont représentés par le débutant Aux flambeaux pour John et Thady Gosden, avec Kieran Shoemark arborant les soies royales.

pouliche Frankel Franberri a coûté 200 000 guinées en tant que yearling et fait son premier début de carrière pour Roger Varian et Jack Mitchell.

