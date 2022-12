Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Quick Wave dirige le marché du Grand National gallois à Chepstow mardi | Nouvelles de la course

Chepstow accueille l’un des moments forts de la saison des sauts mardi, le Coral Welsh Grand National Handicap Chase, tandis qu’il y a le meilleur plat de Wolverhampton, tous en direct sur Sky Sports Racing.

2.50 Chepstow – La candidature de Big Dog et Quick Wave pour la gloire nationale galloise

Le point culminant de Noël du Pays de Galles voit 19 aller poster pour le Coral Welsh Grand National Handicap Chase (2.50) à Chepstow mardi.

Le terrain est dirigé par un raider irlandais Le gros chien qui entre dans ce concours après avoir remporté le Troytown Chase et le Munster National lors de ses deux derniers départs.

L’enfant de neuf ans de Peter Fahey a participé à cette course l’an dernier, mais a été arrêté après que sa selle ait glissé. Connections espère plus de chance cette année.

Le défi anglais est dirigé par Venetia Williams’ Vague rapide qui avait l’air un peu spéciale lorsqu’elle galopait partout sur ses rivales au London National à Sandown plus tôt ce mois-ci.

Les entraîneurs gallois ont remporté les trois derniers renouvellements de ce concours de séjour et le défi à domicile est dirigé par Rebecca Curtis ‘ Pats Fantaisie qui cherchera à rebondir après une mauvaise course lors de sa réapparition saisonnière.

L’entraîneur irlandais Peter Fahey espère avoir plus de chance cette fois-ci avec le concurrent du Grand National gallois The Big Dog



1.40 Chepstow – Le raider irlandais d’O’Brien affronte le scénariste

Le Obstacle juvénile Coral Finale (1.40) a récemment été abandonné au niveau de la deuxième année, mais cela ressemble à un concours de première année sur papier avec un fort champ de 10 en vedette.

Selles Joseph O’Brien Zone de confort qui vient d’Irlande après avoir terminé troisième derrière le favori de Triumph Hurdle, Lossiemouth, la dernière fois.

Milton Harris dirige un artiste plat talentueux Scénariste qui est invaincu sur les haies en deux départs.

Anse Dixon va pour Paul Nicholls et Harry Cobden et vient ici après des victoires à Hereford et Aintree.

L’entraîneur Rebecca Curtis s’est dirigé vers la magnifique plage de Newport pour donner à Pats Fancy une course sur le sable avant son grand jour au Coral Welsh National



7.00 Wolverhampton – Intuitif et Excel Power se classent parmi les six premiers du concours de classe deux

Le Spreadex Sports Meilleur handicap de cotes de la Premier League (7,00) fait la une de la réunion du soir de Wolverhampton, avec le poids le plus élevé Intuitif entrer dans le concours grâce à une troisième place dans un concours similaire à Chelmsford plus tôt ce mois-ci.

Le six ans de Simon et Ed Crisford n’arrive pas à se mettre la tête en avant depuis novembre 2021 mais ce concours s’annonce comme une opportunité idéale.

Partager le poids supérieur est Puissance Excel qui a remporté deux de ses trois derniers, y compris en battant Intuitive lors de ce concours de Chelmsford la dernière fois.

Regardez toutes les courses de Chepstow et Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le mardi 27 décembre.