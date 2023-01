Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Queen Of Ipanema s’apprête à s’appuyer sur la course d’essai de Winter Oaks à Wolverhampton mardi | Nouvelles de la course

Wolverhampton accueille mardi une carte compétitive de huit courses, mettant en vedette l’une des stars de la saison tous temps, le tout en direct sur Sky Sports Racing à partir de 17 heures.

5.00 Wolverhampton – Queen Of Ipanema & Dembe verrouillent les cornes

Cheval tous temps du mois de novembre Reine d’Ipanema titres neuf dans le Acca Club de BetUK £ 5 Handicap d’apprenti pari gratuit (5,00).

L’enfant de quatre ans de George Boughey a récemment été une révélation, remportant cinq victoires consécutives entre octobre et décembre, gagnant une place au Winter Oaks Trial à Lingfield.

Elle a ensuite terminé cinquième et était loin d’être déshonorée et fait maintenant face à un test beaucoup plus facile sous Adam Farragher pour la première fois.

Le jeune jockey de 17 ans Billy Loughnane a attiré l’attention récemment et il est partenaire de Brett Johnson Dembéqui recule après avoir terminé troisième sur un mile à Kempton en novembre.

Un autre des apprentis vedettes de 2022 est Taylor Fisher et il monte à bord du formé par Archie Watson Pouvoir mafieuxqui a frappé le cadre lors des récents départs à Wolverhampton et peut bien repartir.

5.30 Wolverhampton – African Star & Al Alaali en tête d’affiche 12 coureurs

Le talkSPORT Powered By Fans Maiden Stakes (5.30) pourrait dénicher un bon enfant de trois ans avec 12 postes.

Celui qui saute aux yeux sur le papier est celui de Sylvester Kirk Etoile Africaineun propre frère de l’Ontario placée dans le groupe et détenue par Jeff Smith.

Sur le papier, il ressemble à celui à battre sous Luke Morris, mais il aura du pain sur la planche s’il veut battre les trois courses. Al Alaaliqui arrive ici après un effort décevant alors qu’il était favori à Kempton la dernière fois.

Stuart Williams a réservé les services de Sean Levey alors qu’il marche Dieu du feu en voyage après avoir couru une bonne course sur le mile à Kempton avec une cote de 66/1 en novembre.

Wolverhampton accueille une carte occupée de huit courses mardi, toutes en direct sur Sky Sports Racing à partir de 17 heures





7.00 Wolverhampton – Wakai Umi de Loughnane cherche un triplé

Le duo père et fils de Mark et Billy Loughnane a illuminé un certain nombre de rencontres récentes de Wolverhampton et espère être de retour dans l’enceinte du vainqueur avec le chercheur de triplé Wakai Um dans le talkSPORT Powered By Fans Handicap (7.00).

Le joueur de trois ans a eu une pause de 50 jours et, malgré le poids concédé tout au long, il est compensé par la réservation de l’apprenti de 7 livres.

Aigle en flèche pourrait être très peu exposée et capable de se moquer de sa marque lors de ses débuts avec handicap après avoir été vue pour la dernière fois en train de terminer deuxième derrière Great State dans un concours de novices d’apparence décente ici.

Regardez toutes les courses de Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le mardi 3 janvier.