Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Quatuor de rencontres pour un mercredi chargé d’action avec Bath, Hexham et Lingfield ! | Nouvelles des courses

Il se passe beaucoup de choses avec Bath, Southwell et Lingfield organisant une action à plat ainsi qu’une carte de sauts fulgurants à Hexham, en direct sur Sky Sports Racing.

16h00 Bath – Haggas espère plus de Tamilla

Un peloton solide de neuf têtes à tête pour le Handicap des pouliches EBF (4h00) et il ne fait aucun doute que William Haggas attendra plus de la part du dropper de classe Tamilla.

Elle a été très éprouvée cette saison et tombe désormais dans un handicap de classe 4, après avoir gagné à ce niveau en août 2022 – un renouveau la verrait sûrement se rapprocher.

Les trains Roger Varian Warren Colline qui partira sûrement favorite après un gros succès à Nottingham la dernière fois, tandis que Mayfair Gold s’est classée lors de ses deux derniers départs pour l’équipe d’Alan King.

3.05 Lingfield – Le trio de gagnants s’affronte en excellent novice

À Lingfield Park, le Aux courses App Market Movers Novice Stakes (3:05) s’annonce comme une manche particulièrement instructive avec pas moins de trois récents vainqueurs sur le terrain.

Maître de mon destin a remporté ce voyage à Pontefract lors de ses débuts avec l’équipe John Quinn, même s’il aurait probablement besoin de s’améliorer encore ici.

Un autre avec une victoire est le vainqueur de Musselburgh de Richard Hannon J’aime Billy Boy – il chute en classe après une troisième place au meeting d’Ebor et obtient une note élevée de 88 – Sean Levey prend le relais.

L’autre gagnant dans ce domaine est celui de Charlie Fellowes. Tan Rapide qui a bâti sur ses débuts en deuxième position pour décrocher une maiden à Windsor en juillet et revient sous Callum Shepherd.

5h45 Hexham – Cobden attire l’attention à Hexham

L’action de saut vient de Hexham et Harry Cobden a fait le voyage vers le nord, chevauchant dans le At The Races App Form Étude sur les obstacles au handicap (5:45) pour l’équipe de Brian Ellison.

Punxsutawney Phil est en tête des poids après avoir connu des difficultés sur le plat ces derniers temps, bien que la réservation de Cobden soit définitivement quelque chose à noter.

Celui d’Adrian Keatley Explosion du Belvédère a gagné trois fois cet été mais devra rebondir après avoir été arrêté lors de sa dernière visite à Market Rasen en juillet, tandis que Copper Beach a progressé régulièrement mais vous sentez qu’il pourrait avoir besoin de l’aide du handicapeur.

