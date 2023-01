Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: qualification de la série Competitive Challenger, la fonctionnalité Ffos Las | Nouvelles de la course

L’action de saut de Ffos Las aux côtés d’une carte décente de Wolverhampton est le tarif du jeudi, avec un qualificatif de la série Challenger de 20 000 £ le point culminant dans l’ouest du Pays de Galles.

14h30 Ffos Las – Concours Challenger avec champ en forme

Le Challenger Two Mile Hurdle Series Qualificatif (14h30) avec un joli pot de 20 000 £, c’est le gros titre du Ffos Las alors que sept coureurs vont se poster.

Thor de Cerisy est l’un des principaux prétendants à l’équipe de Michael Scudamore, après avoir terminé un bon troisième lors du retour saisonnier à Lingfield – Luca Morgan prendra le relais.

Le pari précoce est cependant contesté par le Tanganyika pour Venetia Williams, qui a chuté lors de la dernière élection à Uttoxeter, et Word Has It (Donald McCain), avec Peter Kavanagh qui enlève 5 livres en selle.

3.45 Wolverhampton – Le populaire Kim Wexler pourrait frapper pour Loughnane

de David Loughnane Kim Wexler a gagné deux fois à Dunstall Park l’année dernière et cela ne serait pas choquant si elle frappait à nouveau dans ce BetUK’s Acca Club 5 £ Handicap de pari gratuit (3:45).

Elle a terminé l’année dernière avec une victoire et une seconde, Daniel Muscutt prenant le relais cette fois pour le propriétaire Dave Lowe.

Le vainqueur de la dernière fois, Motawaazy, dirige les dangers pour Michael Dods, après avoir gagné à Newcastle le mois dernier, bien qu’il ait été frappé d’une pénalité de 4 livres pour l’avoir fait.

1.30 Ffos Las – Bolsover Bill propose de poursuivre sa séquence chaude

De retour au Pays de Galles, Projet de loi Bolsover dirige un domaine chic de neuf dans le Turf Services Ltd Handicap Chase (1:30) pour l’équipe de Warren Greatrex.

Catterick s’est avéré être une piste spécialisée pour lui ces derniers temps, avec des victoires consécutives sur le site, ce qui pourrait s’avérer être un test différent, Dylan Kitts réclamant 7 livres en selle.

Greenrock Abbey de Kerry Lee et Haldon Hill de Victor Dartnell ont également gagné la dernière fois, tandis que Prime Pretender et Sabbathical ont fait des efforts et restent en bonne forme. Une énigme délicate à résoudre !

Regardez toutes les courses de Ffos Las et Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 5 janvier.