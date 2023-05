Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Preakness et Champion de France Hurdle accompagnés d’une excellente action nationale | Nouvelles de la course

C’est un énorme samedi sur Sky Sports Racing avec un trio de rencontres nationales aux côtés du Champion de France Hurdle ainsi que des Preakness Stakes, la deuxième étape de la Triple Couronne américaine.

3.20 Bangor – Les gagnants récents s’affrontent dans la fonction de poursuite

Les deux L’escapade de Gabriel et Norley entrer dans cette fonctionnalité Wrexham Lager F Jones Initiative Award Handicap Chase (3:20) en excellente forme avec une paire de victoires récentes par leurs noms.

Le premier poursuit un quadruple pour Anthony Honeyball et Rex Dingle, tandis que Norley court pour Ben Pauling et Kevin Brogan après un succès sans heurt à Huntingdon la dernière fois.

Des autres, Gouet Des Bruyères Il faudra noter qu’il a été absent il y a seulement quatre jours à Newcastle pour l’équipe Greenall et Guerreiro.

7.05 Uttoxeter – Concours de vétérans sympathiques obstacle handicap

De nombreux noms familiers profitent de la fonctionnalité Haie de handicap du groupe Boulton (7:05) y compris l’ancien gagnant de la première année Jean sportif pour l’équipe de Philip Hobbs.

Il a été bien en forme récemment, mais n’a que huit ans et a un record de haies admirable, il devrait donc être respecté avec Aidan Coleman en selle.

Image:

On The Blind Side (à droite) tourne à Uttoxeter





Nicky Henderson court Du côté aveugle qui a une forme très inégale, mais a gagné il y a deux départs à un prix énorme de 50/1.

Ben Pauling a aussi Brindille qui fait ses débuts en haies avec handicap sur une note de 135.

7.20 Doncaster – La bonne morale tente de s’en prendre aux anciens

Le Handicap des pouliches britanniques EBF Ruby Anniversary (7:20) verra Charlie Johnston Bonne morale tenter de vaincre ses aînés lors de leur premier départ dans une entreprise handicap sur Town Moor.

Elle a décollé à Wolverhampton la dernière fois, mais fait face à une tâche plus difficile contre certains rivaux plus âgés intéressants, dont Pennymoor de John et Thady Gosden.

Cet enfant de cinq ans a également gagné lors de son dernier départ à Lingfield pour l’équipe Godolphin – il est sûrement considéré comme le plus grand danger sous Rab Havlin.

Autres à noter

Bangor 2:10 – Coo Star Sivola revient pour l’équipe Venetia Williams

Auteuil 2h15 – Klassical Dream au sein du bataillon Mullins en Champion de France Hurdle

Uttoxeter 6:25 – La star de Williams, Cap Du Nord, épaule le poids le plus élevé

Pimlico 12:01 (dimanche) – La star du Kentucky Derby, Mage, fait la une du champ Preakness

Regardez Bangor, Uttoxeter, Doncaster, Auteuil et Pimlico en direct sur Sky Sports Racing le samedi 20 mai.