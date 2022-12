Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Pop Dancer cherche un quadruple à Lingfield pour Tony Carroll lundi | Nouvelles de la course

Aucune course de sauts n’a survécu au gel lundi, mais il reste encore beaucoup d’action par tous les temps à profiter de Lingfield et Wolverhampton, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

1.12 Lingfield – Pop Dancer affronte Parisiac en feature handicap

L’entraîneur Tony Carroll a déjà accumulé un sommet en carrière de 81 gagnants pour 2022 et espère se rapprocher du siècle en envoyant neuf coureurs lundi, dont cinq à Lingfield.

Menant la charge est le récent héros du triplé danseur popqui regarde celui à battre dans le Meilleures cotes chaque jour avec BetUK Handicap (1.12).

Luke Morris est de nouveau à bord alors que le duo revient sur la scène de la dernière victoire du mois dernier, pour laquelle le joueur de cinq ans a été soulevé de 2 livres supplémentaires.

Les mieux notés Parisien est un challenger intrigant alors qu’il fait un premier départ pour Alice Haynes, après avoir quitté les soins de Bryan Smart.

Le fils de Kodiac a commencé la saison avec une note de 94 après avoir terminé quatrième au niveau Listed à l’âge de deux ans et a décroché un handicap de classe trois à Doncaster en juillet.

Conrad Allen L’esprit de Mick a terminé loin derrière Pop Dancer à Wolverhampton début octobre, mais est revenu à sa précédente marque de victoires de 68 avec Aidan Keeley enlevant un poids utile de 5 livres au bas des poids.

12.42 Lingfield – Huberts Dream chasse le triplé de Lingfield

Le rêve d’Hubert a été une révélation depuis qu’il est passé au All-Weather, remportant deux victoires en l’espace de huit jours à Lingfield sous Richard Kingscote.

Le jockey vainqueur du Derby étant maintenant terminé pour l’année, Daniel Muscutt prend la relève pour monter le poulain de Stuart Williams.

de James Tate Marin royal est un double vainqueur de parcours et de distance de cet été et recule de six stades après quelques efforts inférieurs à la normale ces dernières semaines.

7.30 Wolverhampton – Compliant de Fanshawe cherche à suivre une victoire facile

James Fanshawe et Cheveley Park Conformeune fille de Pivotal, a été une gagnante confortable lors de ses débuts avec handicap à Newcastle la dernière fois et cherche à faire suite à une marque révisée de 74.

La jument pratique de Mick Appleby Atours en tête des poids à la recherche d’une troisième victoire depuis septembre et Erika Parkinson décolle de 5 livres.

Cappoquin fait un premier départ pour le prolifique George Boughey après avoir échoué à prendre la tête en 11 départs pour Sir Mark Prescott.

