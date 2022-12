Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Pocket The Packet cherche un triplé à Southwell jeudi pour George Boughey | Nouvelles de la course

La piste tout temps de Southwell a été en quelque sorte un sauveur lors de la récente vague de froid et est à nouveau au centre des préoccupations jeudi avec une carte compétitive de sept courses, toutes en direct sur Sky Sports Racing.

4.05 Southwell – In-form Pocket Le titre Packet & Elegant Charm

de George Boughey Poche le paquet a dominé les concours de pépinière par tous les temps ces dernières semaines, remportant quatre de ses cinq dernières sorties.

Cherchant maintenant un tour du chapeau après des victoires consécutives à Lingfield, il doit faire face à une augmentation de 10 livres dans le talkSPORT propulsé par la pépinière de fans (4.05) avec le meilleur jockey tous temps Kevin Stott amené pour la course.

Charlie Appleby et Danny Muscutt font équipe avec Charme élégantqui a décollé le mois dernier à Kempton et cherche à suivre une marque plus élevée de 7 livres.

Extrémités à bascule a été jugé assez bon – bien que comme un coup de 125/1 – pour contester le château de Windsor à Royal Ascot en juin et a quelques victoires de cinq stades à son nom, mais passe maintenant à six stades.

4.35 Southwell – Total Commitment s’attaque à Blind Beggar

Engagement totalLa course sans victoire de remonte à 21 courses jusqu’en février de l’année dernière, mais il a menacé de mettre fin à ce sort avec une série de bons efforts, notamment lorsqu’il était deuxième à Lingfield plus tôt ce mois-ci.

L’équipe de Simon Hodgson espère que son jour viendra enfin dans le Les meilleures cotes chaque jour avec Betuk Handicap (4.35) mais le sprint de six stades ressemble à une affaire trappy.

Au bas des poids, Mendiant aveugle ressemble à un concurrent fascinant alors qu’il fait un premier départ pour Mick Appleby après avoir traversé la mer d’Irlande depuis le chantier Ger Lyons.

de Keith Dalgleish Aberama Gold a été vainqueur de Listed à son apogée et arborera des œillères pour la première fois sous Billy Garritty.

2.03 Southwell – Colnago et Fierce s’affrontent en ouverture

La course d’ouverture, la TalkSPORT Télécharger l’application Nursery (2.03)a attiré des coureurs intrigants, dont le poulain Sioux Nation de Karl Burke Colnago.

Sans victoire en cinq courses, il a frôlé ses deux derniers départs, en trouvant un trop bon à la fois à Redcar en octobre et à Newcastle le mois dernier.

Gary Moore donne également un sixième départ à Féroceun type sympathique qui a bien couru, y compris lorsqu’il était troisième dans une pépinière décente à Newbury lors de sa dernière visite.

2.18 Ffos Las – Spitfire Girl bien soutenue pour l’équipe Snowden

Il y a eu beaucoup de soutien pour Jamie Snowden Fille Spitfire dans le Nadolig Llawen De dragonbet.co.uk Mares’ Handicap Hurdle (2.18) à Ffos Las.

Bien qu’elle soit encore une jeune fille après huit départs, sa forme lorsqu’elle est battue de près par Flintara à Uttoxeter semble décente et une note de 90 pourrait bien sous-estimer la fille de Walk In The Park.

Elle prend le poids du bas dans un champ de sept, avec Kim Bailey Getarme à l’autre bout de l’échelle après avoir marqué à Bangor en octobre.

Nonne volante est une double gagnante en haies pour Emma Lavelle, tandis que Coucher de soleil de Shantou est un ancien vainqueur de parcours et de distance et a chuté de classe après avoir couru à Ascot le mois dernier.

