Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Plumpton, Windsor et Wolverhampton vivent tous un lundi chargé d’action | Nouvelles de la course

La semaine commence avec l’action de Plumpton, Windsor et Wolverhampton un lundi brillamment chargé sur Sky Sports Racing.

3.55 Plumton – Pasvolsky a quatre à battre pour Gordon et Cannon

La classe d’entités trois Aldaniti Partnership Handicap Chase (3.55) semble prêt à offrir aux favoris locaux Chris Gordon et Tom Cannon la chance d’ajouter à leur nombre impressionnant de gagnants à Plumpton.

Le duo a déjà remporté trois victoires en tête de la saison et fait équipe ici avec le vainqueur du parcours et de la distance Pasvolski.

Je te vois bien revenir sur un parcours où il avait remporté deux victoires la saison dernière. Maintenant de retour d’une absence de 178 jours, les connexions espèrent une autre grande course.

Fairway Freddy fait un retour rapide sur la piste après avoir gagné à Stratford il y a deux jours, tandis que le chasseur gagnant de la première année Ornua a regardé l’ombre de lui-même, mais s’il peut retrouver une partie de son ancienne étincelle, il pourrait jouer un rôle.

Gordon et Cannon se lient plus tard sur la carte dans le Bob Champion Cancer Trust Novices ‘Handicap Chase (5.05) avec la recherche d’un tour du chapeau Coureur de lame.

Image:

Fairway Freddy en action gagnante à Plumpton





3.00 Windsor – Revenez pour plus après une victoire impressionnante

chuchotement était un gagnant extrêmement accrocheur sur ce parcours il y a seulement sept jours et Marcus Tregoning espère que la pénalité de 5 livres ne suffira pas à retenir sa pouliche progressive de quatre ans dans le Guide des sauts ultimes Sur attheraces.com/jumps Handicap (3.00).

Un autre qui a apporté une forme gagnante à ce concours est celui de Daniel et Clair Kubler Andaleepqui a également été vu pour la dernière fois gagner sur ce parcours et cette distance sur la carte la semaine dernière.

C’est un Latchico est un autre coureur intrigant pour Gary Moore alors que le joueur de quatre ans a quitté le parcours pendant 219 jours mais revient à la recherche d’une quatrième victoire sur le spin.

Moore selle également le poids le plus élevé Le Whipmastervainqueur sur la piste en juin, qui a baissé de grade après deux mauvais efforts à Ascot et Epsom ces derniers mois.

Image:

David Probert chevauchant Wisper (centre avant, casquette rouge et noire) en route pour gagner à Brighton





6h30 Wolverhampton – Buckshaw Village fait face au banquier australien non exposé

Richard Hugues’ Banquier australien n’a que cinq départs à son actif et il semble s’améliorer après avoir soutenu une victoire à Haydock avec un effort décent à Nottingham.

Un autre enfant de trois ans à figurer dans le At The Races App Market Movers Handicap (6.30) est Manhattanvillequi a beaucoup plus d’expérience sur les hippodromes qu’Aussie Banker, mais devra mettre fin à une série de trois efforts consécutifs pour la troisième place s’il veut décrocher ce concours.

Village de Buckshaw a donné à ses propriétaires un gros jour de paie lors de sa victoire dans la Racing League, mais a déçu la dernière fois à Newcastle.

Paris course du jour

Chez Alan Thomson des courses…

La Coupe des éleveurs sur Sky Sports Handicap (3.35) attire mon regard perçant avec 11 coureurs déclarés pour ce concours de trois ans de classe 5 sur 10 stades et des prix alléchants affichés.

Dans un concours ouvert V DOUZE coche beaucoup de cases. Apporté régulièrement par des relations, il a montré une amélioration lors de sa dernière course et un tiers précédent dans une entreprise sans handicap à Ffos Las résiste à l’examen.

Nonsuch Lad de Jim Boyle n’est pas rentré à la maison sur un mile et trois stades lors de sa précédente visite sur la piste fin juin, mais a depuis marqué deux fois au cours du voyage d’aujourd’hui, à Doncaster (favori bien soutenu) et Sandown.

Malgré sa meilleure note en carrière, Nonsuch Lad peut bien s’entendre avec By Your Side pénalisé. Toute pluie importante serait un bonus pour By Your Side car toute sa meilleure forme est venue avec une coupe dans le sol. Les joues pour la première fois peuvent apporter une petite amélioration dans Chips And Rice.