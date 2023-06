Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Perdika de George Boughey de retour à Chantilly à la recherche de nouveaux succès de Listed dans le Prix Hampton | Nouvelles de la course

Le mercredi est un autre jour avec un peu de tout Sky Sports Racing L’action Listed de Chantilly côtoie le saut à Worcester et une carte de soirée bien remplie à Bath.

2.15 Chantilly – Perdika de Boughey face à sept dans le prix Listed

Il n’y a pas eu de chance pour George Boughey à Royal Ascot la semaine dernière, mais le jeune entraîneur a récemment connu beaucoup de succès avec ses voyages en France et revient à Chantilly avec l’une de ses stars itinérantes préférées.

Perdikaqui a gagné sur la piste il y a 24 jours, redescend à 1 400 mètres pour la Listed Enjeux de Hampton (2.15) et sera bien imaginé avec Bauyrzhan Murzabayev prenant à nouveau le tour.

Le joueur de trois ans a remporté de précieux prix en argent lors d’un passage à Dubaï au début de l’année avant de décrocher le Ronde De Nuit Stakes ici en mars.

Amellata a récemment remporté un concours de Listed à Baden Baden sur six stades et qui semble la meilleure forme récente proposée ici avec des efforts récents placés à Fontainebleau et Deauville.

Berneuil a remporté cette course l’an dernier mais doit améliorer ses deux efforts cette campagne, alors que Tertius cherche un tour du chapeau après avoir remporté quelques épreuves de moindre importance.

4.28 Worcester – Champ compétitif de 11 concours

Un prix de 10 000 £ est offert au gagnant de la fonction de 11 coureurs à Worcester, le Stepway Veterans Charity Handicap Hurdle (4.28).

La combinaison gagnante de l’an dernier, Brian Hughes et Donald McCain, fait à nouveau équipe avec Rivière Finisk, qui n’a pas été sorti des deux premiers lors de ses sept dernières sorties. Vu pour la dernière fois il y a 214 jours, il devrait se rapprocher de ce grade si la condition physique n’est pas un problème.

Chez Fergal O’Brien Rebelle accidentel a terminé une campagne estivale réussie l’année dernière en prenant le Grade Two Persian War Novice Hurdle à Chepstow, mais devra rebondir après avoir été solidement battu à Kelso dans le Premier Novice Hurdle.

Lilly Pinchin garde le contrôle sur la formation de Charlie Longsdon Tout le mondejeuqui fait ses débuts en handicap après un succès facile dans un obstacle novice à Warwick la dernière fois, et avec une note d’ouverture de 126, il peut être compétitif dans ce concours délicat.

Vainqueur de l’Uttoxeter Pont de Galata est un autre à noter pour le chantier du Dr Richard Newland.

Image:

Accidental Rebel de Fergal O’Brien a remporté la deuxième année la saison dernière





8.10 Bath – Des stars du chant de guerre à la recherche de tours du chapeau pour l’invité de l’équipe

Poids inférieur Chant de guerre regarde celui à battre dans le Suivez BresBet sur Twitter Handicap (8.10) à Bath alors que le garçon de trois ans de Rae Guest tente un tour du chapeau.

Le hongre a déjà fait le travail pour les bailleurs de fonds préférés à Nottingham et Wetherby ce mois-ci et est sûr d’être à nouveau populaire.

de Charlie Johnston Salut Claire a été une révélation depuis qu’il a été intensifié en voyage, remportant deux de ses trois départs, et offre de suivre son récent succès à Pontefract de 1 lb de plus.

Cours précédent et vainqueur de la distance La ruée vers l’or de La Havane cherche à faire suite à son récent succès à Windsor il y a 23 jours pour Stan Moore et, seulement 2 livres, peut faire sentir sa présence ici à nouveau.

