Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Oscula en quête d’une quatrième victoire en 2022 dans la manche Listed à Lingfield | Nouvelles de la course

Oscula, double vainqueur du Groupe 3 de George Boughey, tentera de décrocher une quatrième victoire de la saison lors de son 12e départ dans les Fleur de Lys Fillies’ Stakes Listed à Lingfield.

16h00 Lingfield – Vainqueur du Groupe 3 de retour au niveau Listed

Une excellente carte tous temps du jeudi est titrée par le Listed Fleur de Lys Pouliches’ Stakes (4h00) avec Oscule la tête d’affiche de l’équipe de George Boughey.

La pouliche de trois ans est une double gagnante de Groupe Trois mais a peut-être été surclassée lors de départs récents et cela ressemble plus à son niveau.

Internationalangel s’oppose, après avoir été battu par Oscula plus tôt cette saison et aura James Doyle en selle.

Un autre à noter est Crystal Caprice, qui a remporté trois des six départs de Sir Michael Stoute et qui est la chevauchée de Ryan Moore.

3.25 Lingfield – Concours de trio Gosden River Eden

L’équipe John & Thady Gosden sera confiante d’une bonne performance dans le Enjeux des pouliches de River Eden Listed (3:25)avec trois des 12 coureurs.

One Evening et Darmoiselle, trois ans, méritent d’être notés, les quatre derniers gagnants étant de cet âge et Godolphin dirige également Pennymoor pour la même écurie.

Bartzella a beaucoup d’améliorations à venir pour William Haggas et pourrait être dangereux sous les couleurs de la Corne d’Or.

3.40 Worcester – Le premier obstacle promet des perspectives passionnantes

Loin de l’action par tous les temps, Worcester est l’endroit idéal pour des sauts de qualité, car le 3:40 s’annonce comme un premier obstacle particulièrement excitant.

Heads And Harps de Michael Scudamore est une perspective irlandaise gagnante point à point et affrontera Idalko Bihoue, qui a également remporté un point irlandais et a depuis rejoint l’équipe Nigel Twiston-Davies, changeant de mains pour 150 000 £.

New Beginnings de Jonjo O’Neill pourrait également être dangereux, ayant remporté un pare-chocs à cet endroit.

Regardez toutes les courses de Lingfield et Worcester en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 27 octobre.