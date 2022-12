Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Onthefrontfoot cherche un retour gagnant sur la piste à Doncaster vendredi | Nouvelles de la course

La réunion festive de deux jours de Doncaster débute vendredi avec une carte animée de sept courses, tandis qu’il y a également des actions de saut de Bangor-on-Dee et de courses plates de Southwell et Wolverhampton, toutes en direct sur Sky Sports Racing.

1.05 Doncaster – Onthefrontfoot en affronte cinq, dont l’ancien vainqueur de la première année

La fonctionnalité du vendredi à Doncaster, le Every Way Extra At Bet365 Handicap Chase (1.05), a attiré six gentils types dont un ancien gagnant de la première année.

de Joe Tizzard Elixir De Nutz a marqué deux fois sur les clôtures au début de l’année avant de lutter pour concourir au niveau supérieur à Cheltenham et Aintree au printemps.

Le joueur de huit ans revient maintenant à un voyage plus favorable de deux milles après avoir terminé bien en bas du peloton lors de la réapparition saisonnière à Ascot le mois dernier.

Les vérifications du marché pourraient être essentielles pour Sur l’avant-pied alors qu’il revient de 468 jours hors piste. Le coureur de Donald McCain a remporté trois de ses sept départs sur des clôtures, y compris lors de la dernière fois à Cartmel.

de Laura Morgan Pas longtemps jusqu’à mai apporte la meilleure forme récente à la table après avoir marqué lors de ses débuts en chasse à Wetherby le mois dernier.

1.30 Bangor – Mumbo Jumbo prend le vainqueur du parcours et de la distance Only The Bold

Seuls les audacieux sera bien placé pour sauvegarder la victoire du mois dernier sur le parcours et la distance lorsqu’il reviendra pour le Alfa Aggregate Products Golden Spurs Handicap Chase (1.30).

David Pipe aura été ravi de cet effort lors des débuts de chasse à sept ans et il fait à nouveau appel aux services de Fergus Gillard.

Mumbo Jumbo a toujours été considéré comme un chasseur et monte en puissance pour Emma Lavelle et Tom Bellamy après avoir terminé dans les places lors de ses deux premiers départs sur les plus grands obstacles.

Philip Hobbs’ Souverain d’or a été vu pour la dernière fois il y a 657 jours lors de la sortie de la marque par-dessus des clôtures lors de la troisième tentative à Wincanton.

5.15 Southwell – Murbih et Hiya Maite, vainqueurs de la dernière fois, s’affrontent

Quatre vainqueurs de la dernière fois figurent sur les cinq stades de Southwell dans le BetUK Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (5.15).

Vainqueur des loups Jamais sombre en tête des poids pour Iain Jardine et Jonathan Peate ayant eu la tête devant à la 15e fois de demander cette année.

Il a eu de la chance 13 pour Murbih alors qu’il a remporté une première victoire en carrière à Wolverhampton la dernière fois et qu’il a battu le même record ici pour Anthony Brittain.

de Roy Bowring Salut Maite était un autre à briser sa jeune fille lors de sa dernière sortie et tentera de suivre à partir d’une marque supérieure de 3 livres.

