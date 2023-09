Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Oisin Murphy se rend à Wolverhampton pour un novice intelligent | Nouvelles des courses

Le jockey multiple champion Oisin Murphy s’envole pour Wolverhampton lundi soir et monte un novice potentiellement intelligent pour la tenue Godolphin, en direct sur Sky Sports Racing.

4.55 Wolverhampton – Le trio de vainqueurs du parcours s’affronte

C’est un renouvellement fascinant du Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (4:55) avec trois vainqueurs de parcours et de distance s’affrontant à Dunstall Park.

Moudlahim a gagné sur ce site en juillet et même s’il a eu du mal à atteindre la note la plus élevée pour Scott Dixon, cela ne serait pas choquant s’il s’améliore maintenant sur ce site.

Un autre avec une bonne forme est Toucher du bois – il n’a pas gagné depuis près de deux ans mais s’est amélioré ces derniers temps tandis que Beauzon est passé de David O’Meara à Ian Williams et est un potentiel améliorateur.

18h00 Wolverhampton – Nezeeh tente de rester invaincu

Bien qu’il soit castré, Nezeeh reste avec beaucoup de potentiel et cherche à remporter une deuxième course consécutive dans le Conseils gratuits quotidiens sur Attheraces.com Novice Stakes (6h00) pour Saeed bin Suroor.

Il a gagné à Thirsk dès ses débuts le mois dernier et pourrait bien défier une pénalité s’il s’améliore sur cette course, mais il fait face à quelques rivaux intrigants.

Shane Gray chevauche un autre premier vainqueur en Cisjordanie en avril, bien qu’il n’ait pas été revu depuis sa déception sous une pénalité plus tard ce mois-là.

Giorgio M. va pour Middleham Park et George Boughey – il a coûté 78 000 £ grâce aux ventes Breeze Up et il ne serait pas surprenant de voir ce débutant faire preuve de beaucoup de vitesse lors de sa première apparition sur un hippodrome.

19h30 Wolverhampton – Clouds tente un triplé

Il y a 13 coureurs pour le At The Races App Conseils d’experts Handicap (7h30) mais certainement Envoyer dans les nuages est celui à battre pour Mollie Phillips pour le triplé.

L’attaquant de Phillips a remporté trois de ses quatre derniers matchs et parvient à échapper à un penalty pour avoir gagné à Brighton il y a une semaine. Il s’agit donc d’un prétendant évident.

Parmi les autres, Chinese Whisperer visera une deuxième victoire en carrière, après avoir connu son seul succès sur ce site en 2019 tandis que Global Tycoon de Joseph Parr devrait courir sa course.

Regardez chaque course de Wolverhampton sur Sky Sports Racing le lundi 25 septembre.