Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: offre audacieuse attendue de Bold Endeavour et Nico De Boinville | Nouvelles de la course

Bold Endeavour de Nicky Henderson est la vedette d’une excellente carte du mardi à Doncaster, le joueur de sept ans s’améliorant rapidement pour l’équipe Seven Barrows.

1.50 Doncaster – Bold Endeavour vise une nouvelle victoire

Effort audacieux a fait des débuts stables très intelligents pour l’équipe de Nicky Henderson et pourrait bien prendre le long métrage Chase à handicap limité des novices de Sky Bet (1:50) avant de passer à des choses plus grandes et meilleures.

Le joueur de sept ans a été extrêmement impressionnant lors de son arrivée à Leicester et affronte ici des rivaux un peu moins exposés.

Skytastic de Sam Thomas a certainement un peu à améliorer, après avoir déçu lors de ses débuts en chasse tandis que Famous Bridge est un coureur intrigant sur les clôtures pour Nicky Richards et le regretté Trevor Hemmings.

3.00 Doncaster – Obstacle à handicap grand ouvert difficile à résoudre

Si vous avez réussi à naviguer dans la manche précédente, le Sky Bet Places supplémentaires chaque jour Handicap Hurdle (3:00) demandera beaucoup de résolution, avec 16 coureurs dans une course très ouverte.

Les non exposés Maclaine pourrait bien être le favori de l’équipe d’Oliver Sherwood, après avoir gagné la dernière fois à Fontwell et avoir la forme derrière Walking On Air.

Trois autres vainqueurs de la dernière fois ont également couru, avec Tommy Cullen, Ant Bridgie et Okavango Delta tous à la poursuite de succès consécutifs.

7.00 Southwell – Handicap de première classe avec les coureurs Haggas et Appleby

Les Spreadex Sports 300 £ Spread Betting Cashback Handicap (7:00) a neuf coureurs et vous ne pouviez certainement pas exclure l’un d’entre eux avec beaucoup de bonne forme à l’affiche.

Le jeune jockey passionnant Billy Loughnane est probablement le point de départ, étant donné qu’il monte un spécialiste de tous les temps Intervention pour l’équipe de Mick Appleby.

Adam Farragher prend 3 livres sur le dos de Spirit Of Nguru pour William Haggas, qui fait beaucoup d’appel étant donné que les joues restent en place.

Regardez toutes les courses de Doncaster et Southwell, en direct sur Sky Sports Racing le mardi 10 janvier.