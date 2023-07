Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Northumberland Plate fait la une du samedi occupé à Newcastle | Nouvelles de la course

Le Northumberland Plate de 150 000 £ à Newcastle est au centre d’un samedi de cinq cartes bien rempli, tous en direct sur Sky Sports Racing.

2.05 Newcastle – Stars post-impressionnistes dans le domaine de la plaque de qualité

Cela ressemble à un super renouvellement de la JenningsBet Northumberland Plate Handicap (2.05)avec 19 titres à poster pour la fonction de deux milles à Gosforth Park.

Hugo Palmer, qui s’entraîne dans les écuries du manoir de Michael Owen, semble avoir deux chances en direct avec Zoffee et Rajinski bien trouvé dans les paris.

Le premier a remporté le Northumberland Vase sur ce parcours et cette distance l’année dernière et fait un retour rapide après avoir terminé sixième après un match nul difficile à Royal Ascot il y a 11 jours.

Rajinsky sera en tête des poids inférieurs à 5 livres, le demandeur Connor Planas et est un autre qui apporte une solide forme restante après avoir remporté ce voyage et plus loin à quatre reprises.

L’entraîneur Hugo Palmer a deux bonnes chances de remporter la gloire de Northumberland Plate ce samedi avec Zoffee et Rajinsky et espère que le premier pourra courir une autre grande course après Royal Ascot.



Favori d’avant-poste Post impressionniste est un quatre ans de course légère pour le chantier William Haggas et fait sa réapparition saisonnière après avoir gagné avec style à York en octobre.

Deborah Faulkner Règles d’or a réussi ses débuts stables à Kempton à son retour d’une longue absence et est un autre à noter, avec Oisin Murphy gardant le trajet.

Adjuvant a sauté un engagement Royal Ascot pour venir ici et pourrait avoir encore beaucoup d’améliorations à venir, avec Michael Bell obtenant les services du talentueux Billy Loughnane.

Le propriétaire de Golden Rules, Gareth Cheshire, a prédit avec confiance la gloire de Northumberland Plate pour son étoile plus tôt ce mois-ci.



12.55 Newcastle – Brad The Brief en tête du Chipcase grand ouvert

Il y a un groupe de huit joueurs élégants et bien assortis qui s’alignent pour le groupe trois Enjeux JenningsBet Chipchase (12.55) sur six stades.

Brad le bref sera probablement à la tête des paris pour l’équipe Palmer et Oisin Murphy est une réservation accrocheuse.

Le joueur de six ans a remporté le Group Two Greenlands Stakes au Curragh l’été dernier et fait sa réapparition saisonnière maintenant passée au tout-temps.

Haggas’ Flux du Tibre évalue le plus grand challenger ayant gagné deux fois sur le parcours et la distance et a été refusé de justesse dans les championnats tous temps des trois ans ici la saison dernière.

Gagnant du Buckingham Palace Stakes Chasseur de sorcières revient dans la société du Groupe pour Richard Hannon et Richard Kingscote.

Brad The Brief et William Buick (à droite) remportent le Weatherbys Ireland Greenlands Stakes





16h30 Windsor – Un éducateur cherche à être un autre gagnant royal

À Windsor, il y a une carte de six courses de qualité à apprécier, mettant en vedette un potentiel vainqueur royal avec les Haggas formés Éducateur dans le WCI Le spécialiste du drylining et de l’intérieur Handicap (4.30).

Le joueur de quatre ans a mis une course de réapparition à plat bien derrière lui avec deux bons efforts le mois dernier, y compris lorsqu’il a été battu de justesse par un cou à Kempton la dernière fois.

de Gary Moore Le Whipmaster a retrouvé la forme lors de sa victoire sur le parcours et la distance lors de son dernier départ, mais devra encore s’améliorer en classe.

Les non exposés Attendez Excel est un coureur fascinant pour James Tate et Kevin Stott. Il fait ses débuts à quatre ans après avoir remporté deux de ses trois derniers départs et l’augmentation de la distance devrait convenir.

Cartes de course du samedi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Newcastle, Windsor, Chester, Doncaster et Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le samedi 1er juillet.