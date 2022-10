Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Night Sparkle cherche à illuminer Wolverhampton pour Simon et Ed Crisford | Nouvelles de la course

Alors que la semaine avance vers le Champion Day à Ascot samedi, de nombreux grands noms de la course de plat se rendent à Wolverhampton mercredi pour une carte compétitive de six courses.

4.25 Wolverhampton – Country Pyle et Night Sparkle s’affrontent en vedette

Neuf têtes à publier pour le concours de la classe quatre, le Sky Sports Racing HD Vierge 535 Handicap (4.25) sur un mille et six stades.

Éclat de nuit a remporté un événement similaire à Haydock le mois dernier, battant quatre rivaux à cette occasion, pour Simon et Ed Crisford, avec Ross Coakley pour le tour.

Pays Pyleune demi-sœur de Pyledriver, chute de parcours après avoir été deuxième en deux départs sur le All-Weather ces derniers mois.

Pouliche de course légère Prétendregagnante à Southwell pour sa deuxième sortie en août, représente Sir Mark Prescott et Thore Hammer Hansen.

Vainqueur du cours Bobine de Buxted entre en bas des poids pour l’entraîneur Ian Williams après une seconde crédible à Chelmsford la dernière fois.

3.15 Wolverhampton – Al Dasim, classé 90, en tête sept en novice fort

Al-Dassim a connu une campagne juvénile chargée, remportant l’un de ses six départs jusqu’à présent, faisant un voyage en France et passant d’un entraîneur à l’autre.

Maintenant avec George Boughey, le poulain classé 90 est en tête d’un peloton de sept pour le Suivez AtTheRaces sur Twitter EBF Novice Stakes (3.15) alors qu’il tente de défier une pénalité sous Jack Mitchell.

Woolhampton a une note de 88 et sera intéressant de recevoir du poids pour Rod Millman, avec des joues pour la première fois.

Ange pur est un autre à noter pour l’équipe James Horton après son retour d’une pause pour courir une bonne deuxième à Haydock la dernière fois.

de Tom Dascombe Reine des hautes terres revient au All-Weather après avoir gagné à Lingfield en août avant de terminer à deux longueurs d’Al Dasim en quatrième à Haydock.

Image:

Wolverhampton accueille une carte de six courses mercredi





2.05 Wolverhampton – L’Holocène de retour en action en handicap compétitif

Les célèbres couleurs Cheveley Park Stud sont en action dans le At The Races App Market Movers Fillies’ Handicap (2.05) comme la pouliche de William Haggas Holocène cherche à ajouter à son premier succès à Ripon plus tôt cette année.

La fille d’Ulysse était une favorite battue lors de sa dernière visite et revient d’une courte pause avec des joues ajoutées et Tom Marquand se dirigeant vers les West Midlands pour la balade.

de Michael Bell Moment présent a commencé sa campagne de trois ans en disputant des courses élégantes à Goodwood et Ascot, mais a depuis régulièrement baissé de note et n’a été refusée que de justesse lors de son premier départ sur le All-Weather à Lingfield le mois dernier.

La propriétaire gagnante de l’Arc, Kirsten Rausing, est représentée par Andrew Balding, formé Tous vontvainqueur à Southwell en août avant de décevoir à Chelmsford la dernière fois.

Cartes de course du mercredi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 12 octobre