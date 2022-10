Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Nicky Henderson et Paul Nicholls envoient des coureurs à Worcester | Nouvelles de la course

Les poids lourds sautant Paul Nicholls et Nicky Henderson envoient tous deux des coureurs intéressants à Worcester – en direct sur Sky Sports Racing – alors que la saison National Hunt commence à se réchauffer.

2.06 Worcester – Rainyday Woman cherche à démarrer sans faute

La jument populaire Rainyday Woman a trouvé une belle opportunité de faire ses débuts gagnants dans le Gascentre Blast EBF Mares’ Novices’ Chase (2:06) pour le champion entraîneur Paul Nicholls.

Le pilote de sept ans a remporté trois fois les plus petits obstacles la saison dernière, y compris une course Listed à Taunton, avant de lutter dans des courses plus classiques, dont une sur la carte Winter Million de Lingfield.

Elle pourrait bien prospérer sur les clôtures et affronter quatre rivales lors de la première course de poursuite, dont la voix de calme de 127 notes du chantier Emma Lavelle.

Simon Munir et Isaac Souede sont également représentés avec Fortunes Melody, avec le cavalier régulier Daryl Jacob en selle pour Harry Fry.

4.30 Worcester – Shearer veut marquer pour Nicholls

Le Cazoo Novices ‘Hurdle (4:30) semble être particulièrement intéressant avec les quatre prétendants qui cherchent à avoir une sorte de chance sur le papier, pas plus que le Shearer formé par Paul Nicholls.

Le joueur de six ans a remporté un handicap compétitif à Newbury la saison dernière, mais a été déçu lors de la réunion nationale écossaise – cela semble être une baisse de qualité en comparaison et il devrait bien se passer.

Les High Stakes de Warren Greatrex ont couru dans le Challow Hurdle la saison dernière et n’affronteront rien d’aussi bon que le vainqueur Stage Star dans cette manche – Red Happy et Big Nasty auraient également une bonne chance aux poids.

3.51 Worcester – Ciboulette revient après une année sabbatique pour Henderson

Chives, auparavant progressiste, revient d’une absence de 387 jours et aurait pu être bien traité pour frapper à nouveau dans le Get Pulling With PJ Nicholls Ssangyong Handicap Hurdle (3:51).

Ben Ffrench Davis prend un précieux poids de 7 livres sur le poids le plus élevé et a remporté trois des quatre derniers départs, même si c’était il y a plus d’un an.

Dans une petite course décente, le régulier Jaunty Soria (Neil Mulholland) pourrait constituer le plus grand danger avec Sam Twiston-Davies en selle.

