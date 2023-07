Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Newton Abbot, Ffos Las et Lingfield en vedette lundi chargé | Nouvelles de la course

C’est un début chargé pour la nouvelle semaine sur Sky Sports Racing avec des sauts à Newton Abbot et une action plate de Lingfield et Ffos Las, tous en direct à partir de 14h10.

4.30 Newton Abbot – Un trio de chercheurs de triplé se rencontre en vedette

Le Suivez AtTheRaces sur Twitter Handicap Hurdle (4.30) semble un meilleur absolu alors que quatre récents vainqueurs s’affrontent dans le peloton de 10 coureurs, dont trois poursuivent un triplé.

Sean Bowen a ouvert une avance dominante dans la course au titre des jockeys de sauts après avoir fonctionné à plus de 40% ces dernières semaines, y compris en marquant avec Dicey Rielly à Worcester il y a 11 jours.

La sympathique jument de Peter Bowen a remporté quatre de ses six derniers départs depuis avril et supporte une augmentation de poids de 5 livres ici.

de Ben Pauling Une touche a été mis en place 21 livres par le handicapeur depuis sa victoire à Uttoxeter il y a un peu plus d’un an, mais devra être au mieux de sa forme à son retour d’une pause de 342 jours.

Tommie Beau a été rafraîchi par Seamus Mullins après avoir enregistré deux victoires en quatre jours à Newton Abbot et Stratford plus tôt cet été, tandis que trente-quatre points et Éritage se retrouver après avoir terminé dans cet ordre sur ce parcours et cette distance il y a deux semaines.

Lingfield 8.02 – La fière fée de Moore en tête des 10

Si les choses se passent parfaitement pour Harry Davies à Lingfield, ce pourrait être celui de Gary Moore Fière fée qui voit la jeune star terminer sa carrière d’apprenti avec un 95e vainqueur en carrière.

Le quatre ans de Gary Moore est en tête d’un peloton de 10 pour le Conseils gratuits quotidiens sur attheraces.com Handicap des pouliches (8.02) après avoir produit une meilleure performance en carrière pour gagner plus de sept stades et demi ici il y a cinq jours.

Le bien élevé Perles de clairon – une pouliche de Pivotal – a été quelque peu décevante lors de ses deux premiers départs pour William Haggas, mais s’est montrée un peu plus prometteuse lorsqu’elle a terminé cinquième à Doncaster au début du mois.

de David O’Meara Ange de danse a ramassé une jeune fille Catterick en juin mais a plutôt échoué lors de ses débuts avec handicap à Doncaster la dernière fois, il doit donc produire plus sous Jason Watson.

Ffos Las 7.42 – Art De Vivre & Lady Boba en quête d’une première victoire

Le Christian Holland / Keith Davies Maiden Pouliches’ Stakes (7.42) n’a peut-être attiré que cinq coureurs, mais il pourrait certainement offrir une première victoire à un véritable améliorateur.

Art De Vivre est un propre frère de Golden Rules, finaliste de Northumberland Plate, et a fait un pas en avant lors de son deuxième départ pour Charlie Fellowes lors de la poursuite du très apprécié Midnight Lion à Goodwood le mois dernier.

de Ralph Beckett Dame Boba construit sur des débuts prometteurs pour être deuxième derrière Real Gain à Chelmsford plus tôt ce mois-ci.

Camelot pouliche Caravansérail a coûté 80 000 € en tant que yearling et est un nouveau venu intéressant pour David Menuisier, avec Oisin Murphy réservé pour rouler.

Cartes de course du lundi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Newton Abbot, Lingfield et Ffos Las en direct sur Sky Sports Racing le lundi 31 juillet.