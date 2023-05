Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Nashwa revient pour affronter Above The Curve dans le passionnant Prix Corrida à Saint-Cloud | Nouvelles de la course

C’est un vrai régal du dimanche sur Sky Sports Racing alors que la star de Classic Nashwa revient dans le Groupe Deux Prix Corrida à Saint-Cloud, en plus il y a des sauts d’Uttoxeter et de Fontwell, tous en direct à partir de 12h23.

2.45 Saint-Cloud – Les pouliches du groupe 1 s’affrontent en France

Pouliches vainqueurs de Groupe 1 Au-dessus de la courbe et Nashwa diriger un peloton de six pour le groupe deux Prix ​​Corrida (14h45) à Saint Cloud.

Nashwa a connu une campagne fructueuse de trois ans en remportant le Prix de Diane et les Nassau Stakes et fait sa réapparition sous Hollie Doyle.

Above The Curve de Joseph O’Brien a remporté le Prix Saint-Alary à ParisLongchamp la saison dernière, mais a terminé dernière de sept lors de ses débuts à quatre ans au Curragh plus tôt ce mois-ci et devra rebondir avec Maxime Guyon prenant le relais.

Jean Claude Rouget Baiykara est un outsider intrigant avec Mickael Barzalona aux commandes, tandis que le vainqueur du Prix Allez France Longines Inde passe de la société du groupe trois.

Au-dessus de la courbe monté par Ryan Moore (centre) remporte le Moyglare »Jewels » Blandford Stakes





3.55 Uttoxeter – Tea Clipper en tête de la compétition du Trophée

caractéristique d’Uttoxeter, la Clarke Chase pour le trophée Sir Stanley et Lady Clarke Challenge (15h55)ressemble à une chaleur craquante avec un mélange de chasseurs progressifs s’attaquant à des piliers plus anciens.

Poids supérieur Tondeuse à thé a couru respectablement en compagnie chic à Cheltenham et Sandown lors de départs récents et revient en voyage pour cela sous Stan Sheppard.

Promenade dans le trèfle n’a que six ans et a impressionné en remportant ses deux derniers départs contre les clôtures pour Dan Skelton et Tristan Durrell.

Skelton est doublement représenté comme Quid Quo Pro se faufile au bas des poids pour Kielan Woods. Le pilote de sept ans a été légèrement couru depuis son arrivée en provenance de France et devrait apprécier la surface sonore.

Billet de tombola est un autre qui cherche un triplé pour Mel Rowley après avoir marqué à Huntingdon et Worcester cette année.

Quid Pro Quo gagne lors de ses débuts en haies pour l’équipe Dan Skelton et JP McManus à Warwick





3.10 Fontwell – Concours Hunters Call et Estacas Fonction Fontwell

Sept en tête à tête pour la grande course de Fontwell, le Danny Bowers 50th Birthday Handicap Hurdle (15h10).

L’ancien favori d’Olly Murphy Appel des chasseurs en tête du poids après avoir prouvé qu’il restait de bon cœur à l’âge de 13 ans lors de la poursuite de Serious Operator à Ayr le mois dernier.

de David Bridgewater Estacas a décollé sur les haies en atterrissant confortablement un handicap de Huntingdon et monte en classe sous Brendan Powell.

