Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Nashwa poursuit le prix de Newcastle avec Doncaster, Yarmouth et Chester également présents vendredi occupé | Nouvelles de la course

Un vendredi chargé sur Sky Sports Racing propose des rencontres l’après-midi de Doncaster et Yarmouth, ainsi que des actions en soirée à Chester et Newcastle, où la réunion de Northumberland Plate se poursuit.

6.35 Newcastle – La pouliche star Nashwa est la tête d’affiche de neuf coureurs dans le groupe trois

Vainqueur du groupe 1 Nashwa fait la une des neuf dans le long métrage Groupe Trois JenningsBet In Shiremoor Hoppings Fillies’ Stakes (6.35) plus de 1m 2f alors que la réunion Northumberland Plate se poursuit à Gosforth Park.

La pouliche star de John et Thady Gosden a connu une super saison 2022, gagnant quatre fois, dont le Prix de Diane à Chantilly, mais devra rebondir après une réapparition terne à Saint-Cloud le mois dernier où elle a terminé quatrième derrière Above The Curve dans le Groupe Deux Prix Corrida.

Elle abandonne en classe et passe au tout-temps pour la première fois sous Hollie Doyle.

Image:

La gagnante des French Oaks de l’année dernière, Nashwa, fera une offre pour ouvrir son compte saisonnier à Newcastle vendredi





Shadwell’s Al Husn est une pouliche à mobilité ascendante pour l’équipe Roger Varian et arrive après avoir remporté les Rothesay Stakes Listed à Ayr lors de son dernier départ, Jim Crowley monte.

Un pour Bobby a vu Pink Carnation dans une société cotée à Nottingham le mois dernier et monte en classe pour Hughie Morrison et Jason Hart.

15h30 Yarmouth – Concours Theoryofeverything et Zouzanna

Cinq têtes à poster pour un renouvellement chic de la fonctionnalité Handicap Pépinières Moulton (3.30) pour les trois ans.

Théorie de tout a fait des débuts marquants lors de sa victoire à Doncaster en avril avant de courir un cracker lorsqu’il était troisième du Groupe Deux Greenham Stakes à Newbury, mais il a terminé bien battu lorsqu’il était favori à Chester lors de son dernier départ. La charge de John et Thady Gosden a raté Royal Ascot la semaine dernière et passe au voyage d’un mile sous le nouveau jockey Benoit de la Sayette.

Zouzanna est un concurrent intrigant pour l’équipe Harry et Roger Charlton ayant remporté une belle victoire en compagnie novice à Haydock le mois dernier et propose de donner suite à ces débuts avec handicap.

Charlie Fellowes’ Chahbaz baisse de voyage après avoir terminé sixième sur sept dans un concours de qualité à Ascot la dernière fois.

8.00 Chester – Sparks Fly en forme fait face à la valeur marchande du coureur royal

Trois derniers gagnants figurent parmi un peloton de huit pour le Handicap pouliches EBF (8.00) plus de 1m 2f.

de David Loughnane Étincelles a remporté ses quatre départs sur gazon à ce jour, améliorant 28 livres dans le processus, et progresse en classe et en distance sous Laura Pearson.

Coureur royal Valeur marchande a décroché la marque à la troisième fois de demander en cas de succès à Ripon et fait ses débuts avec handicap sur une marque de 84 pour William Haggas et Danny Tudhope.

de Ralph Beckett Vent dans vos voiles est une autre qui fait son arc avec handicap après avoir décroché les chances à Thirsk plus tôt ce mois-ci.

