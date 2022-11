Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Mucho Mas sur le point de frapper par-dessus les clôtures à Lingfield pour l’équipe Ben Pauling en forme | Nouvelles de la course

Lingfield est au centre des caméras de Sky Sports Racing jeudi avec une carte compétitive de sept sauts, tous en direct à partir de 12h25.

2.35 Lingfield – Mucho Mas & Oneupmanship dans le champ de 12

La Nicholls&Clarke en partenariat avec Mira Showers Novices’ Handicap Chase (2.35) semble une course difficile à appeler alors que 12 coureurs s’alignent.

Mucho Masun solide finaliste à Bangor-On-Dee lors de ses débuts en chasse le mois dernier, domine le poids de Ben Pauling, qui se rapproche rapidement du dépassement de son meilleur total de victoires en carrière (44) pour une saison.

Son principal défi semble venir de Seamus Mullins Sheldonvainqueur lors de ses débuts en chasse à Stratford avant de chuter en fin de journée à Hereford plus tôt ce mois-ci.

L’entraîneur Venetia Williams a enfin trouvé son rythme cette saison et donne un premier départ de la campagne à 10 ans Parc des terrierstoujours vierge après quatre départs sur des obstacles.

La surenchère était un favori battu lorsqu’il s’entraînait avec Richard Barber et fait ses débuts pour Anthony Honeyball et Rex Dingle. Le joueur de sept ans a toujours été très apprécié et cherchera à ouvrir son compte par-dessus les clôtures à la troisième tentative.

Image:

Burrows Park (face visible) en action sur les haies





2.05 Lingfield – Moore fait ses débuts en haies à l’excitant Givega

La Suivez AtTheRaces sur Twitter Obstacle des novices (2.05) semble être une bonne opportunité pour Gary Moore Givega faire des débuts gagnants sur les haies. Vainqueur point à point pour Colin Bowe en mai 2021, il dirigera le marché sous Jamie Moore.

Hot Rod Lincoln ressemble au danger probable pour l’équipe de Harry Fry. Vainqueur d’un point à point en décembre, il a fait de bons débuts en terminant quatrième à Chepstow et cherchera à poursuivre cet effort jusqu’au trajet minimum de deux milles.

Moore selle aussi Dirham émiratiun ancien vainqueur sur le plat qui est apparu deux fois en tant que coureur de haies juvénile la saison dernière, notamment en tombant à Plumpton alors qu’il n’a pas encore été sollicité pour ses efforts.

Philip Hobbs’ High Game Royal a pris un bon départ sur les haies à Cheptow début novembre, terminant cinquième derrière l’utile Tahmuras.

Image:

Gary Moore a eu cinq gagnants au cours des six derniers jours





12h55 Lingfield – Les récents vainqueurs Coolvalla et Bobmahley s’affrontent

Chris Gordon espère Coolvalla peut suivre son succès Fontwell dans le At The Races App Market Movers Handicap Chase (12.55) avec Tom Cannon à bord. Il recule légèrement en voyage à un peu moins de trois milles et cherchera à en faire deux sur deux par-dessus des clôtures.

Bobmahley a décollé le mois dernier sur les clôtures à Fakenham et représente Tim Vaughan et Alan Johns.

Poids supérieur Watt d’écho doit renverser la forme avec Coolvalla après avoir chassé le coureur de Gordon à la maison la dernière fois, prolongeant la course sans victoire du joueur de huit ans à huit.

À l’autre bout du handicap, Hobbs a un enfant de cinq ans non exposé Avantagetoujours vierge après six départs en haies.

Cartes de course du jeudi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses à Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 24 novembre.