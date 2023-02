Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Monbeg Genius et Crebilly jouent le rôle principal alors que Jonjo O’Neill envoie une équipe solide à Chepstow | Nouvelles de la course

Chepstow organise une carte de sauts de qualité supérieure vendredi, tous en direct sur Sky Sports Racingalors qu’il y a une action plate de Lingfield et de Newcastle, ainsi que Hollie Doyle et Jamie Codd sont des invités spéciaux de l’émission Get In.

15h00 Chepstow – Les gagnants du parcours et de la distance s’affrontent dans la caractéristique de qualité

L’entraîneur Jonjo O’Neill envoie vendredi une équipe solide de l’autre côté de la frontière au Pays de Galles avec huit coureurs sur la carte de sept courses, dont une première chance dans le concours de longs métrages.

Monbeg Génie a été une révélation au cours du voyage de trois milles et fera une offre pour un triplé dans le Suivez Vickers.Bet sur Facebook Novices Limited Handicap Chase (3.00) après des démonstrations impressionnantes à Newcastle en décembre et ici le mois dernier.

Cela promet d’être son test le plus difficile à ce jour alors qu’il affronte cinq rivaux, le principal danger semblant provenir d’un autre vainqueur du parcours et de la distance. Super survivant.

chez Harry Fry Ree Okka n’a pas encore mis la tête devant les clôtures, mais c’est un opérateur de qualité et les mêmes pensées peuvent être appliquées à Nicky Henderson, formé Quête de Surrey.

Surrey Quest en action dans le Ballymore Leamington Novices’ Hurdle à Warwick





1.30 Chepstow – Crebilly & Doyen Star s’affrontent dans un novice chaud

Un super renouvellement de la Téléchargez l’application Vickers.Bet EBF Novices’ Hurdle (1.30) lance une procédure à Chepstow, avec l’achat de 120 000 £ d’Evan Williams Doyen étoile à la recherche d’une deuxième victoire sur la piste.

La forme de cette victoire en novembre ne s’est pas avérée la plus forte, mais il restera bien imaginé pour marquer à nouveau.

O’Neill est allé à 100 000 £ pour obtenir Crébilly sur son équipe et il a fait un début prometteur pour le propriétaire JP McManus, marquant pour la première fois sur les haies à Newcastle avant de chasser à la maison une autre des stars de Williams, Libberty Hunter, sur ce parcours et cette distance le mois dernier.

Dans une course pleine de potentiel, Joe Tizzard Buckhorn Rocco et celui de Dan Skelton Houe Joly Fumée – tous deux deuxièmes à leur dernière sortie – pourraient progresser.

2.50 Lingfield – Unforgotten espérant qu’on se souviendra de son retour tant attendu

John et Thady Gosden Inoubliable semblait avoir le monde à ses pieds lorsqu’il a fait un début de carrière extrêmement prometteur sous les couleurs de Godolphin, pourchassant Mohaafeth, vainqueur du Groupe 3, avant de marquer avec style à Newcastle.

Le problème est que ces efforts ont eu lieu il y a deux ans et que l’enfant de cinq ans n’a plus été vu en public depuis, donc les parieurs espèrent que l’équipe de Gosden l’aura en forme et prêt à partir après une si longue absence quand il réapparaît dans le Spreadex Sports 2nd To Rag Insurance Handicap (2.50).

Aucune de ces préoccupations ne devrait s’appliquer à John Butler Cerveaux qui a été en pleine forme par tous les temps ces derniers temps, marquant sur le mile à Kempton et Chelmsford lors de ses deux derniers départs.

de David O’Meara Starshiba adore ça à Lingfield, remportant trois victoires sur la piste au cours des deux derniers mois.

Regardez toutes les courses de Chepstow, Lingfield et Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 3 février.