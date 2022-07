Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Modern Games et William Buick mènent le défi britannique dans le Prix Jean Prat à Deauville | Nouvelles de la course

Les grands noms de Grande-Bretagne et d’Irlande se rendent à Deauville dimanche, en direct sur Sky Sports Racing, à la recherche de la gloire du Groupe 1.

2.50 Deauville – Jeux Modernes, Ténébrisme en tête terrain classe de 11

Cette année Prix ​​Jean Prat (2.50) ressemble à un cracker avec 11 messages en cours, y compris une foule de raiders venant d’outre-Manche.

de Charlie Appleby Jeux modernes est en tête du peloton après avoir débuté la campagne avec un succès classique dans les 2000 Guinées françaises à ParisLongchamp en mai.

Une montée d’un mile et quart dans le Prix du Jockey Club à Chantilly le mois dernier n’a pas tout à fait fonctionné comme espéré, mais il n’y a pas eu de honte à terminer troisième derrière le vainqueur en fuite Vadeni, qui a depuis suivi dans le Coral-Eclipse.

William Buick est de nouveau réservé à bord alors que l’équipe redescend à sept stades plus appropriés.

Buick célèbre à bord des Modern Games après sa victoire dans le Juvenile Turf à Del Mar





Le principal défi pourrait bien venir d’un autre rival britannique dans le rôle de Richard Hannon Lusailqui a réalisé trois performances de haut niveau sans gagner cette saison, notamment en terminant deuxième des St James’s Palace Stakes à Royal Ascot la dernière fois.

La pouliche chic d’Aidan O’Brien Ténébrisme se rend en France depuis l’Irlande pour affronter les garçons. Vainqueur en deux départs l’an dernier, les choses n’ont pas tout à fait fonctionné pour elle cette saison, terminant en tant que favorite battue (huitième) des 1000 Guinées, avant un effort amélioré lorsqu’elle était quatrième des Coronation Stakes à Royal Ascot, ne prouvant aucun match pour Inspiré.

L’équipe locale est forte et comprend le vainqueur français des 1000 Guinées Mangoustinepropriété de l’ancien NBA All-Star Tony Parker et troisième des 2000 Guinées françaises Tribaliste.

L’ancien All-Star NBA Tony Parker possède Mangoustine, vainqueur des 1000 Guinées françaises





3.25 Deauville – Les espoirs britanniques cherchent à rebondir après les runs d’Ascot

Il y a trois espoirs britanniques dans le Groupe Trois Prix ​​de Ris-Orangis (3.25), chacun d’eux n’a pas pu faire sa marque à Royal Ascot mais pourrait trouver cela une tâche plus favorable.

chez Clive Cox Ailes de guerre a mis fin à sa campagne de deux ans en remportant un prix du groupe deux dans les Mill Reef Stakes à Newbury et a fait une solide démonstration lorsqu’il a terminé troisième des Sandy Lane Stakes à Haydock en mai.

La Coupe du Commonwealth du groupe 1 s’est avérée aller trop loin, terminant 12e, mais un premier voyage en France et la première réservation du jockey Kieran Shoemark pourraient changer la donne.

Wings Of War, monté par Adam Kirby (à droite), remporte le Dubai Duty Free Mill Reef Stakes à Newbury





Ryan Moore et Charlie Hills font à nouveau équipe avec un enfant expérimenté de six ans Garrusqui revient sur les lieux de sa dernière victoire – le Groupe 3 Prix de Meautry en août – après avoir terminé bien loin du peloton en 21e place dans les Platinum Jubilee Stakes lors de sa dernière visite.

Une place derrière Garrus à Royal Ascot et s’opposant ici à Charlie Fellowes Vadream, avec David Egan de retour en selle après avoir conduit la pouliche de quatre ans à la victoire du Groupe 3 en octobre à Ascot et à nouveau à la cinquième place des Champions Sprint Stakes. Un retour à ce niveau de forme mettrait Vadream dans le coup.

Vadream (casquette verte et blanche) se bat pour la victoire à Ascot





4.00 Deauville – Harry Three tente un triplé avec Moore averti

Cox tente un tour du chapeau Harry trois jusqu’au niveau Listed à Deauville dans le Prix ​​Kistena (4.00)avec Ryan Moore retenu après avoir dirigé la star du sprint vers une victoire impressionnante et précieuse à York le mois dernier.

Les deux hommes sont les seuls représentants britanniques et affrontent un certain nombre de favoris locaux talentueux, dont Francis-Henri Graffard et l’Aga Khan Stud’s. Haziymproche troisième au niveau du Groupe 3 lors de son dernier départ.

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, se rend en France pour deux sorties et rejoint Charlie Hills. Sydneyarms Chelsea dans la liste Prix ​​Roland de Chambure (12.58) et de Kevin Philippart De Foy Perle de gloire dans la liste Prix Amandine (4.35).

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, se rend en France dimanche à la recherche de nouvelles victoires dans les grandes courses à Deauville



